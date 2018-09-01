فيديو | مارادونا في حالة غير طبيعية يغني ويكشف صدره للجمهور البيلاروسي

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وسط هتاف الجماهير ظهر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا في بيلاروسيا، وهو يترنح جالسا فوق سيارة صغيرة، ويغني مع تفاعل الجماهير، حيث قام بعد ذلك بالكشف عن صدره في حركة لا أخلاقية.
والجماهير المحتشدة مع مارادونا هي جماهير نادي دينامو بريست البيلاروسي، الذي يتولى النجم الأرجنتيني رئاسته منذ عدة أسابيع، بعد أن تم إنقاذه من الإفلاس قبل عامين.
وجلس مارادونا، البالغ من العمر 57 عاما، فوق السيارة وكان في حالة غير طبيعية، ويتفاعل مع الجماهير، ثم بدأ في فك أزرار القميص واحدا تلو الآخر، ثم قام بالكشف عن صدره أمام المشجعين.
يُذكر أن مارادونا أثار الجدل أثناء حضوره مباريات كأس العالم روسيا 2018، بأكثر من تصرف خادش للحياء، منها إشارات غير أخلاقية للجماهير في إحدى المباريات، بالإضافة إلى تدخين السيجار داخل الملعب.