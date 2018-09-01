لجنة الانضباط تلزم نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية 10ألاف ريال

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | مارادونا في حالة غير طبيعية يغني ويكش...بتاريخ
أنحاء – متابعات : ــ وسط هتاف الجماهير ظهر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا في بيلاروسيا، وهو
-
فيديو | تركي آل الشيخ يكشف عن خطة لإنشاء 4 مل...بتاريخ
أنحاء – متابعات : ــ قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إن الهيئة تخطط
-
فيديو | حركة غريبة من محترف الاتحاد “كارليتو”...بتاريخ
أنحاء – متابعات : ــ وثقت لقطة تلفزيونية حركة غريبة من اللاعب البرازيلي تياغو كارليتو ظهير أيسر نادي
-
تعثرات دياز تثير قلق الاتحاديين...بتاريخ
أنحاء – حاتم العطرجي :- أبدت الجماهير الاتحادية قلقا كبيرا بعد إخفاق فريقها في تحقيق أي انتصار في