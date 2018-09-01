1 سبتمبر 2018 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لجنة الانضباط تلزم نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية 10ألاف ريال

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 10000 ريال، لمخالفة الفريق للمادة 62 من اللائحة، بتأخر إداريي النادي في تسليم كشف أسماء المشاركين في مباراة فريقهم أمام نادي الشباب دوريًا عن الموعد المحدد بتسع دقائق.

وأوضحت اللجنة أن النادي مطالب بدفع الغرامة وفقاً للائحة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في موعد أقصاه 30 يوماً، مشيرة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة 139 من لائحة الانضباط والاخلاق.

وكان فريق الاتحاد قد خسر أمام الشباب بهدف دون رد في قمة مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي جمعت بينهما أمس الجمعة.

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