1 سبتمبر 2018 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: خدمة النقل بالحافلات المدرسية بـ200 ريال سنوياً عن كل طالب وطالبة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ذكرت مصادر أن وزارة التعليم تعتزم تخصيص خدمة النقل بالباصات المدرسية تكون تابعة لشركة تطوير، على أن يتم تحصيل مبلغ 200 ريال سنوياً عن كل طالب وطالبة يتم نقلهم بها.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”المدينة”، أن الوزارة تعمل حالياً على وضع اللوائح التنفيذية والتعليمات المنظمة لخدمة النقل الجديدة، متوقعة أن تسهم الخدمة في حل مشكلة النقل بشكل كبير على الطلبة في جميع مناطق المملكة.

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