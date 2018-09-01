1 سبتمبر 2018 مـ / موافق 21 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هزة أرضية متوسطة تضرب مناطق شرق العراق

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

بغداد – واس :-

ضربت هزة أرضية متوسطة القوة مناطق شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى شمال شرق بغداد صباح اليوم، بحسب بيان لهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية.

وذكرت الهيئة في بيانها أن مراصدها الزلزالية سجلت الساعة 8:31 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي, هزة ارضية بقوة 4,5 درجات على مقياس ريختر المكون من 9 درجات, موضحة بأن موقع الهزة يبعد 18 كم شرق قضاء خانقين، و12 كم جنوب شرق منفذ المنذرية الحدودي مع إيران.

وأشارت إلى أن سكان المناطق القريبة خاصة في قضاء خانقين شعروا بالهزة, التي لم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية جراء الهزة باستثناء بعض الأضرار المادية الطفيفة.

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