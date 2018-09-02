1 سبتمبر 2018 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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آل الشيخ ينتقد مستوى التعليق والنقل التلفزيوني لمباراة الأهلي والتعاون.. ويؤكد: الاثنين لنا وقفة

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

انتقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ مستوى النقل التلفزيوني لمباراة الأهلي والتعاون المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء اليوم السبت.

كما أبدى آل الشيخ عدم رضاه عن مستوى التعليق على المباراة، واعداً بأنه ستكون له “وقفة” بشأن هذا الأمر، دون توضيح طبيعة الإجراءات التي يقرر اتخاذها لمعالجة الملاحظات.

جاء ذلك في تغريدة نشرها آل الشيخ على حسابه في “تويتر” خلال مجريات الشوط الثاني للمباراة، كتب فيها: “النقل والتعليق الله بالخير.. الاثنين لنا وقفة!”.

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