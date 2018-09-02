1 سبتمبر 2018 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أرفع راسك … لا شيء يعدل الوطن

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

يقول تعالى “هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ” …. احب السفر والسبع الفوائد المرتبطة به ، لذا سافرت هذا الصيف لسبع دول ثلاث منها زرتها من قبل هي روسيا، والأمارات العربية، وبريطانيا، وأربع جديدة هي ويلز وإيرلندا الجنوبية، وإيرلندا الشمالية، واسكتلندا لتضاف لرصيدي السابق 44 دولة ، وبالإضافة للسبع الفوائد التقليدية، خرجت بفائدتين هامتين تعني وطني وكل من عاش على أرضه وتحت سمائه، وكل منصف.

الفائدة الأولى بقدر ماهي صادمة للمشاعر والاحاسيس بقدر ماهي تكشف مميزات وطني مهما كانت الثقوب، والعيوب، فقد التقيت في الدول التي مررت بها عددا من المهاجرين من المنطقة العربية، ومن إيران، منهم الطبيب والمهندس والعالم والخبير والدكتور الأكاديمي والطيار والطبقة الكادحة، كلهم يبحثون عن لقمة العيش، وعن الكساء والغذاء والدواء، والأهم منها كلها يبحثون عن وطن يفترشون أرضه ويلتحفون سمائه وبعد أن أصبحوا بدون وطن! سرقه منهم تجار الفتن والشحناء والبغضاء والطائفية في بلدانهم ، ففيما هم يبحثون عن وطن اجد نفسي عائد إلى أطهر بقاع الدنيا، امنا في سربي معافى في جسدي معي قوتي وقوت أهل بيتي، ونعم لا تحصى ولا تعد، فالشكر للمولى عز وجل ثم لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأبنائه البررة من بعده فغاية الشعوب في كل مكان وكل زمان الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان.

الفائدة الثانية وأيضا بقدر ما هي مفرحة لي وتشعرني بالسعادة والفخر بموطني، إلا أنها لم تخلو من “ونًة”  لعلها تزول قريبا، فقد التقيت في كارديف، ودبلن ، وبلفاست، وغلاسكو، ومانشستر بعدد من المسلمين من عدة جنسيات أدوا فريضة الحج من قبل، أوعائدون للتو بعد أداء فريضة حج هذا العام فهالني مشاعرهم الفياضة، وانطباعهم الرائع عن السعودية ، وثنائهم على حسن التنظيم، وحفاوة الاستقبال والتوديع، وجودة الخدمات المقدمة التي تفوق الوصف، وعاد كل فرد منهم يحمل أجمل الذكريات، واصدق المشاعر، ولو كانوا يتحدثون وهم في السعودية لخالجني شيء من الشك بأن حديثهم لا يخلو من المجاملة، التي تصل لمستوى المداهنة، لكنهم تحدثوا بصدق بعيدا عن أرض السعودية، ودون معرفتهم بجنسيتي فكان للكلام وقع جميل عندي، جعلني أرفع رأسي كسعودية،  انقل ثنائهم وأعجابهم وتقديرهم للسعودية بكل أمانة، وفي ذات الوقت حملني بعض العائدين من الحج رسالة سأنقلها لولاة الأمر عن سلبية وحيدة اشتكوا منها، وقالوا لو فعلتها السعودية ستهزم جميع أعدائها بالضربة القاضية.

بالفائدتين التي خرجت بهما من أسفاري اتسأل هل يصل مثل هذا الكلام ” للمدرعمين” من شبابنا الذين يعيشون في اطهر بقاع الدنيا، واستطع أعداء السعودية استخدامهم كسكاكين غادرة تطعن الوطن الأمن المستقر في خاصرته، ووصل بهم الغدر، والحقد، والكراهية، إلى تفجير المساجد على البسطاء، وقتل رجال الأمن، وتشويه الدين القويم؟،  هل يصلهم انطباع الأخرين عن بلدهم ليرفعوا رؤوسهم كسعوديين بدلا من ” الدنفسة” تحت أحذية مهيجي ومفتي الفنادق والمنتجعات الفاخرة؟

اما أنا فقد رجعت وأنا أشد فخرا ببلدي، حامدا لله على فضله، شاكرا وداعيا لمن وفر لي وطنا أعيش فيه بكرامة، ومن حقي أرفع رأسي على طريقة خالد الفيصل “أرفع راسك أنت سعودي” ، فلا شيء يعدل الوطن، وسوف أكمل هواية السفر على طريقة خالد الفيصل أيضا الذي يقول.. “لأهل السفر غاية وانا غايتي غير”  وسوف أنقل رسالة الملاحظة السلبية التي حملني إياها الحجاج، وبذلك ينتهي دوري.

من المحطات

التقيت مصطفى ضابط عراقي مقطوعة يده اليمنى من الكتف بسبب حروب لا هدف لها، وتعرض لجلطة أفقدته وطنه وصحته ، يقول بعض أسرتي معي وبعضهم في العراق ولا نستطيع اللقاء لأننا بدون وطن!!!

التقيت دكتور عراقي يقول أنا في كارديف أعمل زبلا وأخي دكتور يعمل في الأردن زبلا لأننا بدون وطن!!!

يقول إيراني مهاجر محكوم عليه بالإعدام لمجرد مغادرته إيران ،نحن نعيش بدون وطن، ويتسأل من يحرر وطني من أهل العمائم ؟

طيار ومهندس وفنان تشكيلي من سوريا يقولون شردونا وأذلونا وعزولنا عن أسرنا وأهلنا ،لا نستطيع الرجوع لسوريا بسبب داعمي الإرهاب 

يقول أحد الخبراء الثراء لا يحل أزمات الدول، بل الإنسان إذا وجد قيمته في بلده ويقول نيجيريا من أغنى دول العالم وشعبها فقراء لأنهم نشروا الكراهية والاحقاد بينهم، والعراق أغنى دولة عربية لكن شعبها مشرد ومسحوق وضائع ولا يجد لقمة العيش لأنهم ارتضوا التبعية لإيران

خبير أخر يقول مخطط إيران الذي تنفذه في المنطقة العربية لم ينتهي وسيأتي الدور على الدول الصامتة مالم تصحو جامعة الدول العربية وتدعو لوحدة عربية تبدأ بمقاطعة إيران وعزلها

أما خبير متشائم فيقول إيران تريد القضاء على ثلاثة أربع كل دولة عربية لكي تكون كل دولة عربية أصغر من إسرائيل، ولكي تكون سيدة المنطقة لاحقا والمتحكمة في مواردها وكل تفاصيل الحياة لمن بقي من العرب

 إذا لم يقتنع “المدرعمين” بكلامي، فأنا مستعد ارتدي حزام ناسف، واجاهد معهم، بشرط يمشي معنا المفتي وأحد أبنائه ويلبسون أحزمة ناسفة، واحزمهم بنفسي لكي أكسب أجرهم، وأخذ فضلتهم من الحور العين التي يغررون بها بعض شبابنا للأسف.

يعود السعوديون، والمقيمون بالسعودية، لحياتهم الطبيعية بعد إجازة طويلة، وممتعة، وسيعود الجميع لأعمالهم، ومدارسهم، وجامعاتهم، أشقاؤنا في الدول التي امتدت إليها يد الغدر الإيرانية لن يذهبوا لأعمالهم، ولن يذهب أبنائهم للمدارس والجامعات ناهيك، عن انعدام الكساء والغذاء والدواء ولا زال هناك خونة عرب يتبعون لإيران

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