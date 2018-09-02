أعطني ما أُريد ..

بتاريخ سبتمبر 2, 2018

يقول تعالى “هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ” ….