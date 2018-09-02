1 سبتمبر 2018 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أعطني ما أُريد ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

احتياجات الإنسان قديماً كانت تنحصر في الأكل والشرب والنوم ( المأوى ) وكان هو من يصطاد لكي يأكل و يبحث عن أماكن ينابيع المياه لكي يشرب وهو من يصنع بيته أو يبحث عن كهفٍ يأويه.

ومع التطور التدريجي في الحياة البشرية وارتفاع مستوى التفكير والإدراك ظهر بين الناس من يبرع أكثر من غيره في توفير هذه الاحتياجات مما أدى إلى أن يتوجه لهم الباقين فأصبح الإنسان يدفع ثمن ما يُريد سواءً لمن يوفر له الأكل والشرب أو لمن يبني بيته .

ومن هنا بدأت رحلة ( العرض والطلب ) وقصة ( المُنتج الباحث عن الأرباح و المستهلك الباحث عن ما يريد ) إلى وقتنا الحالي

ومع التطور الرهيب المتسارع المعاش حالياً الذي جعل من الكماليات احتياجات ولم يعد الأكل والشرب فقط ما يُريده الإنسان .

تحولت العملية إلى صناعة تجارية واسعة النطاق لا يقتصر عملها على الاحتياجات الأساسية مما أدى إلى ابتكار الطرق المناسبة والدراسات لكيفية إنتاج ما يريده الإنسان وتأسست مع هذا علوم ونظريات الإدارة والتسويق والبيع وظهر لدينا منتجين متخصصين لكل ما يرغب به هذا الإنسان ( المستهلك ) .

تفنن المنتجون في إبراز ما يبرعون به باستخدام فن التسويق فلم يتوقف المنتج التاجر إلى مرحلة الإنتاج فقط بل توجه إلى إغراء المستهلك وبيان أن كل منتجاته هي ما يحتاج إليها بشكل حقيقي وطبعاً لهدف اساسي وهو الربح .

في خضم هذه الحياة المادية البعيدة عن المشاعر أحياناً والغير منصفة أحياناً أخرى بدأ الإنسان يحتاج إلى من يرشده ويأخذ بيده إلى طريق النجاح ويعطيه الإهتمام مع النظرة الإيجابية للحياة وكما حدث سابقاً بتوفر المنتج الذي يبيع كل ما يحتاجه ويرغب به الإنسان البسيط ( المستهلك ) ظهر من يبرعون في بيع الكلام الإيجابي بطريقة مؤثرة ليعطيه من يريده وهم ما نسميهم الآن مدربين تطوير الذات ومدربي الحياة.

نعم الإنسان ( المستهلك ) يقول للمنتج اعطني ما أُريد وهنا يرغب في سماع ما يريده من المدربين فيعطونه إياه بشكل درامي قصصي خفيف يدغدغ المشاعر ويشعر بالحماس الذي يبحث عنه وتحولت إلى تجارة كأي عملية بيع وشراء ودخل فيها التسويق بشعاراته البراقة حتى بدأ يتبادر لذهن كل إنسان لم يشتري هذا الكلام انه في حالة من الضياع والسلبية.

مدربي تطوير الذات بلا شك هم اشخاص مميزين وأكثر ما يميزهم هو الشخصية الخطابية فتخصصوا في هذا الجانب كغيرهم من المتخصصين وباعو ما يريدون منهم الناس لكن هل كل ما يباع منهم صحيح ويعتبر قاعدة إيجابية ؟

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