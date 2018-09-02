2 سبتمبر 2018 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اتحاد الإعلام الرياضي يشكر ولي العهد .. ويكافئ الإعلاميين

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

وجه رئيس الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي الدكتور رجاالله السلمي خالص شكره الى مقام سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان عبر هاشتاق في تويتر بعنوان شكرا محمد بن سلمان،، نظير التسهيلات الكبيرة التي قدمها سموه من اجل الرياضة والرياضيين السعوديين.

وقال السلمي في سلسلة من التغريدات: لأول مرة منذ سنوات طويلة تخوض الأندية موسمها دون مطالبات أو ديون خارجية تثقل كاهلها وتهددها وتضعها تحت طائلة العقوبات.. وهذه الخطوة لم تكن تتحقق لولا توفيق الله ثم مبادرة سمو ولي العهد تجاه الرياضة، بعد تكفله بحل ملف الديون الخارجية والتي حررت الأندية السعودية من عقوبات ظلت تطاردها لسنوات مضت.

‏واضاف يقول: مكرمة ولي العهد لم تقف عند التكفل بملف الديون .. بل قدم سموه دعماً كبيراً للأندية ومنحها قدرة أكبر على التحرك والتعاقد مع أفضل اللاعبين .. وتواصلت مبادراته بتوجيهه الكريم بنقل مباريات  كأس دوري الأمير محمد بن سلمان عبر القنوات الرياضية مجاناً .. أما النقل بمميزات إضافية فسيكون من خلال STC..

‏وهو التوجيه الذي أبهج كل المحبين والمتابعين لموسم مختلف في كل شيء.  

‏وتابع يقول: طوال الأشهر الماضية وحتى إغلاق فترة التسجيل كان معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ تركي آل الشيخ  يتابع عمل إدارات الأندية ويسعى لتذليل كل المصاعب التي تواجهها.. وصولاً لموسم هو الأقوى في المنافسة والإثارة.. ففي لقاء معاليه في جدة برؤساء الأندية تم الاجتماع مع رئيس كل نادٍ ومعرفة مطالبه والعوائق التي تواجهه.. وتم البدء في حلها بصورة عاجلة، الأمر الذي مكّن الأندية من إنهاء تعاقداتها والتزاماتها بالصورة الأفضل.

‏واستطرد: مُنحت الأندية كامل الحرية في اختيار محترفيها وتولت الهيئة ممثلة في معالي الرئيس الدعم وتسهيل أي إجراءات وبفرص متساوية وبمبدأ الوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

‏واختتم الدكتور السلمي تغريداته بأن زف بشرى للاعلاميين حينما قال: زملائي الإعلاميين..

‏ هذه الصورة الرائعة لرياضة وطنكم تقع عليكم مسؤولية إبرازها وإظهارها للعالم..

‏فأنتم المعنيون بتقديمها عبر منابركم الإعلامية وبما تستحقه هذه الجهود من تقدير وبما يستحقه وطنكم من خدمة.. المبدعون سيحظون بكثير من الاحتفاء والتقدير لجهودهم، واتحاد الإعلام الرياضي سيكافىء كل متميز على تميزه..

‏أما من يشوهون الرياضة ويتخذونها وسيلة للإساءات والتجاوزات .. فحتماً لا مكان لهم.‏

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