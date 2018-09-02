2 سبتمبر 2018 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأهلي يفعل دوره الاجتماعي باستضافة أيتام جدة

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – عادل رشيد

رحبت جماهير الأهلي خلال لقاء التعاون بقدوم مجموعة من ابناء دار الأيتام بجدة والذين استضافهم النادي ووجه لهم دعوات لحضور المباراة بعد ان اهدتهم ادارة النادي تيشيرتات خاصة من الاطقم الجديدة للفريق الاول.

كما تكفل قروب (جدة كذا اهلي وبحر ) بإستضافتهم وتكفل بقيمة تذاكرهم لدخول اللقاء ومنحهم الشالات والتيشيرتات وأيضا إقامة مأدبة عشاء لهم بعد اللقاء.. وأعرب القائمون على هذه المبادرة عن شكرهم للقائمين على التسهيلات المقدمة من دار الأيتام وسهولة التعامل وتحدثوا بأن هذا العمل ليس الأوّل ولن يكون الأخير وسيستمر هذا العمل ونحن جماهير أهلاويّة نسعد بهذه الأعمال التي تعكس قيمنا وما حثنا عليه ديننا الاسلامي.

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