العكايشي يعلن فسخ تعاقده مع الاتحاد من جانب واحد

انتهى اليوم رسميا عقدي مع نادي الاتحاد بعد حصول الفسخ من جانب واحد.

كانت تجربة ناجحة و الحمد الله توجتها بلقبي كأس ولي العهد و كأس الملك.

شكرًا لجماهير الاتحاد على وقفتكم و مكانكم في القلب دائماً.

نسأل الله التوفيق و الله لا يضيع أجر المجتهدين. pic.twitter.com/oGf7DPJqJV

— ahmed akaichi (@akaichinou9) September 1, 2018