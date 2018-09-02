العكايشي يعلن فسخ تعاقده مع الاتحاد من جانب واحد

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أعلن لاعب نادي الاتحاد، التونسي أحمد العكايشي، إنهاء علاقته رسميًّا مع ناديه، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين من جانب واحد.
وقال العكايشي في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” السبت: “انتهى اليوم رسميًّا عقدي مع نادي الاتحاد بعد الفسخ من جانب واحد”. مضيفًا: “كانت تجربة ناجحة والحمد الله توجتها بلقبَيْ كأس ولي العهد وكأس الملك”.
وودع العكايشي جماهير الاتحاد قائلًا: “شكرًا لجماهير الاتحاد على وقفتكم، ومكانكم في القلب دائمًا، نسأل الله التوفيق والله لا يضيع أجر المجتهدين”.
وانضم العكايشي إلى الاتحاد في صيف عام 2016، قادمًا من نادي النجم الساحلي التونسي.
انتهى اليوم رسميا عقدي مع نادي الاتحاد بعد حصول الفسخ من جانب واحد.
كانت تجربة ناجحة و الحمد الله توجتها بلقبي كأس ولي العهد و كأس الملك.
شكرًا لجماهير الاتحاد على وقفتكم و مكانكم في القلب دائماً.
نسأل الله التوفيق و الله لا يضيع أجر المجتهدين. pic.twitter.com/oGf7DPJqJV
— ahmed akaichi (@akaichinou9) September 1, 2018