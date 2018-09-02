2 سبتمبر 2018 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العكايشي يعلن فسخ تعاقده مع الاتحاد من جانب واحد

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

أعلن لاعب نادي الاتحاد، التونسي أحمد العكايشي، إنهاء علاقته رسميًّا مع ناديه، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين من جانب واحد.

وقال العكايشي في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” السبت: “انتهى اليوم رسميًّا عقدي مع نادي الاتحاد بعد الفسخ من جانب واحد”. مضيفًا: “كانت تجربة ناجحة والحمد الله توجتها بلقبَيْ كأس ولي العهد وكأس الملك”.

وودع العكايشي جماهير الاتحاد قائلًا: “شكرًا لجماهير الاتحاد على وقفتكم، ومكانكم في القلب دائمًا، نسأل الله التوفيق والله لا يضيع أجر المجتهدين”.

وانضم العكايشي إلى الاتحاد في صيف عام 2016، قادمًا من نادي النجم الساحلي التونسي.

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