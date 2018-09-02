بالأسماء | الإعلان عن قائمة الأخضر المشاركة بالمعسكر الإعدادي لكأس آسيا 2019

أنحاء – متابعات :-
أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي عن قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في المعسكر الإعدادي، الذي سينطلق غداً الإثنين ويستمر حتى الـ 10 من سبتمبر الجاري.
ويعد المعسكر الإعدادي الذي سيستمر قرابة أسبوع ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019م، المقام بدولة الإمارات في يناير المقبل.
وشملت القائمة على مستوى حراسة المرمى كلاً من “محمد العويس، وياسر المسيليم، وعبدالله الصالح”.
فيما جاء في خط الدفاع كل من اللاعبين “محمد البريك، وسعيد المولد، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد جحفلي، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، وحمد المنصور”.
وتضمنت القائمة في خط الوسط “إبراهيم غالب، ومحمد كنو، وعبدالله الخيبري، ومحمد أبوسبعان، ووليد باخشوين، وأسامة الخلف، وحسين المقهوي، ويحيى الشهري، وسالم الدوسري، وهتان باهبري، ومحمد الكويكبي، وعبدالرحمن العبود”، إلى جانب لاعبين في خط الهجوم هما فهد المولد، وهارون كمارا.
يُشار إلى أن الأخضر سيواجه منتخب بوليفيا في 10 سبتمبر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن معسكره الإعدادي.