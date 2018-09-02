2 سبتمبر 2018 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بدء موسم العمرة الجديد في غرة محرم المقبل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

يبدأ موسم العمرة الجديد 1440هـ في غرة محرم المقبل، وذلك للعام الثاني، بعد أن بدأ الموسم الماضي في مطلع الشهر نفسه، بدلاً من شهر صفر كما كان في السابق.

وتعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والإدارات الحكومية المختلفة والجهات ذات العلاقة بشؤون الحج والعمرة في مختلف دول العالم، لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين في الموسم الجديد.

وبذلك يستمر موسم العمرة لعشرة أشهر بدلاً من تسعة أشهر كما كان في السنوات الماضية.

وأوضح تقرير للهيئة العامة للإحصاء أن الحرم المكي الشريف استقبل خلال الموسم قبل الماضي أكثر من 19 مليون معتمر، نصفهم في رمضان، مبيناً أن ما يزيد عن 6.5 مليون معتمر قدموا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد معتمري الداخل أكثر 12.5 مليون.

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