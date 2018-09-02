2 سبتمبر 2018 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال العام الجاري

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

أنحاء – وكالات : ــ

رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود السبت، بنحو 4 في المئة وهي المرة الرابعة التي ترفع فيها الأسعار هذا العام، في محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.

وقالت وزارة الصناعة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع إلى 1.985 دينار تونسي من 1.925 دينار بدءاً من اليوم الأحد. وكانت المرات الثلاث السابقة التي رفعت فيها الحكومة أسعار الوقود هذا العام في يناير ومارس ويونيو.

وقال مسؤولون إن مخصصات دعم الوقود المتوقعة هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار إلى 4.3 مليار دينار مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء لتعويض الارتفاع في أسعار النفط.

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