2 سبتمبر 2018 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عضو “شورى”: لماذا 60 ألف وظيفة في الصحة والجامعات مشغولة بغير المواطنين؟

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

انتقد عضو مجلس الشورى سعيد قاسم الخالدي وجود أكثر من 60 ألف وظيفة متاحة للتوطين في الجامعات والجهات التابعة لوزارة الصحة فقط.

وذكر الخالدي -وفقًا لـ”عكاظ”- أن آخر البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء كشف عن أن عدد الموظفين الأجانب في قطاعين حكوميين هما الجامعات والصحة، بلغ نحو 60 ألف موظف، مستغربًا عدم وجود مواطنين مؤهلين لشغل هذه الوظائف.

وأشار إلى أن تقرير وزارة الخدمة المدنية لعام 1437هـ أوضح أن عدد غير السعوديين في الوظائف الصحية أكثر من 41 ألف موظف، مطالبًا بفتح فرص أكبر لتوظيف السعوديين في الوظائف الصحية لتقليل نسب البطالة، خصوصًا مع وجود خريجين قادرين على العمل في هذه الوظائف.

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