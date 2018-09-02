فيديو | أسرع رجل في العالم يشارك في أولى مبارياته كلاعب كرة قدم‎

أنحاء – متابعات :-
خاض العداء الجامايكي السابق أوساين بولت أول مباراة مع فريقه سنترال كوست مارينرز الأسترالي ضد أحد فرق الهواة، في مباراة تحضيرية لانطلاق الدوري الأسترالي.
دخل بولت البالغ من العمر 32 عاماً كبديل في الدقيقة 71 من المباراة، وبدأ اللعب على الجناح الأيسر، وأخطأ في التعامل مع التمريرة الأولى التي منحت له، إذ ركض نحو الكرة الا أنه أخطأ في التعامل معها واصطدمت بكاحله، كما حاول بعدها تحويل عرضية باتجاه المرمى، الا أن الكرة مرت أعلى من رأسه.
ولاقت مشاركة بولت ترحيباً واسعاً من مشجعي الفريق الذي حل في المركز الأخير في ترتيب الدوري الأسترالي الموسم الماضي، ومن المقرر أن تتيح إدارة النادي لبولت خوض التجربة معه لفترة مفتوحة زمنيا.