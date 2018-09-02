فيديو | لحظة اقتحام سيارة لـ”بنك” في دبي.. والشرطة توضح الملابسات

أنحاء – متابعات :-
فقد قائد مركبة السيطرة على سيارته، مقتحماً فرع بنك محلي بمركز برجمان التجاري في دبي ما تسبب في إصابة شخصين بإصابات متفاوتة.
وأوضحت شرطة دبي في بيان لها اليوم (السبت) أن السيارة من طراز إنفينتي رباعية الدفع، واصلت طريقها إلى داخل البنك وكأنه مسارها الطبيعي فحطمت ماكينة صراف آلي في مدخل الفرع، وتسببت في إصابة شخص كان موجوداً بالداخل بالإضافة إلى سائقها واستقرت في النهاية داخل الفرع.
وأضافت أن تقرير خبير تخطيط الحوادث عزا الحادث إلى سوء تقدير سائق المركبة وإهماله، لافتة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وإخراج المركبة من داخل البنك، واتخاذ الإجراءت القانونية بحق السائق المتسبب.
وأكدت عدم وجود أي شبهة تعمد وراء الحادث، كما ثبت من خلال الفحص عدم تعاطي سائق السيارة الذي يبلغ من العمر 51 أي مشروبات كحولية، أو مؤثرات عقلية، كما جزم بأنه لم يكن مشغولاً باستخدام هاتفه المتحرك، موضحة أن كل ما حدث أن السائق كان يسير في طريقه الطبيعي وانحرف عن مساره فجأة واصطدم بالرصيف وتجاوزه إلى داخل البنك.