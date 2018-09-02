2 سبتمبر 2018 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“كبار العلماء” توجه رسالتين إلى الطلبة والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

وجهت هيئة كبار العلماء رسالتين إحداهما للطلبة والأخرى للمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، منوهة من خلالهما إلى أهمية رفع الإحساس بالمسؤولية والأمانة، كي تؤدي العملية التعليمية نتائجها.

وقالت الهيئة من خلال حسابها على موقع “تويتر”: ” إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات: أنتم – بإذن الله- المستقبل، وننتظر منكم الكثير، ليكن الإحساس بالمسؤولية خطوتكم الأولى في عامكم الدراسي الجديد”.

وأضافت: “إلى الإخوة المعلمين والمعلمات: أنتم بناة الأجيال، وننتظر منكم الكثير، ليكن الإحساس بالأمانة خطوتكم الأولى في عامكم الدراسي الجديد”.

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