1 سبتمبر 2018 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لماذا تستخدم معظم الشركات العالمية اللون الأحمر في علاماتها التجارية؟

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تهتم معظم الشركات العالمية الكبرى بتميز علاماتها التجارية في التصميم واللون، ويلاحظ أن كثيرًا منها يستخدم اللون الأحمر في صبغ العلامات، فهل هناك سبب وراء ذلك؟.

تحرص الشركات على بناء هوية بصرية متميزة لها بشعارات يطغى عليها اللون الأحمر، وهو أمر متعمد وفني للتواصل مع العميل وجذبه، لأنه من الصعب تجاهل شعار بالأحمر، والسبب هو أن مستقبلات الصورة لدى العين حساسة بشكل خاص تجاه الطول الموجي للضوء والذي نراه في الأحمر.

ويمكن تكوين رأي على شخص أو شيء خلال دقيقة ونصف، وفقا لموقع‎ webpagefx ‎، وأن حوالي 90% من الانطباع الأول يكون بسبب اللون وحده، ويعتمد المسوقون على ألوان محددة في شعاراتهم التجارية للفت الأنظار، كما أن اللون الاحمر يزيد من ضربات القلب ويعطي الاحساس بالأهمية.

ويعزز هذا الرأي أنه غالبا ما ترى علامات حمراء عند عروض التخفيضات، كما يعتقد أن اللون الأحمر يثير الشهية، فهو يستخدم في العديد من المطاعم والمشروبات الشهيرة، كما أن اللون الأحمر اكتسب أهمية كبيرة لدى القدماء.

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