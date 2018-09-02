مجموعة من الشباب والفتيات السعوديات يمثلون المملكة في برنامج أكاديمية الأمم المتحدة الصيفية

أنحاء – بون – خاص : ــ
قامت مجموعة من الشباب والفتيات السعوديات بتمثيل المملكة العربية السعودية في برنامج أكاديمية الأمم المتحده الصيفية في مدينة بون الألمانية، وذلك بالشراكة مع مجلس الإتجاه (Direction) بقيادة الدكتور شادي خوندنة، وقدم الاستاذ خالد شربتلي، شريك في شركة تكنولوجيات الصحراء المتخصصة بالطاقة الشمسية، عرضا عن رؤية المملكة العربية السعودية للطاقة الشمسية و دعمها للمشاريع السعودية في الخارج، وكان اختصاص العرض بعنوان (المراكز الإقتصادية التحويلية) ببناء محطات مصغرة وموزعة لانتاج الكهرباء والمياه للقرى في الدول النامية و المتضررة.
و ركز الاستاذ خالد شربتلي على أهمية توصيل الكهرباء للقرى في الدول العربية والإفريقية التي تفتقر لأهم حقوق الانسان و هي المياه و الكهرباء، و التي تضم اكثر من ٢٠٪ من سكان العالم او ملياري شخص حول العالم، و تضم خطة الشركة لاستخدام أحدث التقنيات في الطاقة الشمسية و تنقية المياه و تطبيق تقنيات( Blockchain ) لربط المحطات والمستهلكين وحكوماتهم على الشبكة. إضافةً الى إستخدام هيكل تمويلي متطور للإستثمار في هذه المشاريع بالشراكة مع البنوك الدولية والأمم المتحدة، وبذلك حل أزمات عالمية و تغطية ١٠ أهداف من أصل ١٧ هدفا للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة، وقد حظي البرنامج بقبول كبير من قبل الحضور في المؤتمر من مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاكاديمية من حول العالم.