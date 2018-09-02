2 سبتمبر 2018 مـ / موافق 22 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محافظ بدر يتفقد مدرسة أوس بن الصامت والمركز التدريبي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي : ــ

تفقد محافظ بدر الأستاذ خالد بن عبدالله الضويان  مدرسة أوس بن الصامت ومركز التدريب التربوي في أول يوم دراسي يرافقه مدير المكتب ورئيس الشؤون التعليمية والمدرسية بالمكتب وأشاد ” المحافظ ” بالجهود المبذولة في المدرسة وخاصة قاعات التدريب والمعامل والوسائل التعليمية ونوه بالمعايير التي وصل إليها التعليم وتوافر جميع المقومات اللازمة للبيئة التعليمية، من حيث المباني والأنشطة الصفية واللا صفية.

وتحول المدارس إلى مؤسسات تربوية تسودها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجع المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها، سواء كانوا قيادات، أو معلمين، أو طلابا، والاعتناء بالطالب كمحور للعملية التعليمية.

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