إمارة مكة: نقل نحو 40 مليون راكب من وإلى الحرم منذ بداية رمضان وحتى يوم 23 منه

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كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن قرابة 40 مليون راكب جرى نقلهم من وإلى المسجد الحرام، عبر النقل الترددي منذ 30 شعبان الماضي وحتى 23 رمضان، بنسبة زيادة بلغت 7.7% عن نفس الفترة من العام الماضي 1439هـ.
وأضافت الإمارة، أن مواقف مداخل مكة المكرمة استوعبت أكثر من 1.6 مليون مركبة، بنسبة زيادة بلغت 4.11% عن نفس الفترة خلال العام الماضي 1439هـ.
وأبانت الإمارة في إحصائية لها، أن محطة أجياد المصافي شهدت نقل نحو 6.2 مليون راكب حتى 23 رمضان، فيما نقل 4 ملايين راكب من ساحة باب علي، ومن محطة باب الملك عبدالعزيز جرى نقل أكثر من 2.2 مليون راكب.
فيما نُقل من محطة جبل الكعبة أكثر من 1.5 مليون راكب، في حين نُقل أكثر من 4.4 مليون راكب عبر محطة جرول، و1.7 مليون من محطة أجياد، ومن محطة شعيب نُقل أكثر من 13.5 مليون راكب، ومن محطة ريع بخش نُقل أكثر من 6.1 مليون راكب.