السعودية والثقل السياسي بالعالم

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بعيدا عن زيف الشعارات الطنانة تبنت بلادنا عبر تاريخها رعاية الحرمين الشريفين ولم تتخذ أسماء الأماكن المقدسة الشعارات الرسمية بل ابعدت الأماكن الإسلامية ومقبرة البقيع عن بناء الأضرحة عن ماتفعله بعض الفرق الصوفية والاخوانية وبعض المذاهب وتلافت هذه المظاهر حتى ولو حاول بعض الأعداء تقويم هذه المثالب بأي وسيلة من وسائل الاحتقان بالمحاولة التى تجلب لنا الضرر تتخطى تلك التحزب بخطى ثابتة دون أن يحدونا الملل ومجارات سفهاء الإعلام بالتهويل فنحن ماضون إلى مانصبوا إليه ولايهم من قام بتوزيع ثروات بلده بالحاق الضرر أصبح كمن يتخطبه المس من الجن فالانظمة السياسية في العالم العربي معظمها أخذت طابع الثورات بالانقلابات والدسايس والإقصاء ونحن في بلادنا انتقال الحكم بسلاسة ولنا الفخر بقادتنا ولاة الأمر الغر الميامين منذ الدولة السعودية الأولى وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وايده بنصره وهذا نهجنا الالتزام الوفاء والالتفاف حول القيادة ونضع هذه الالتزامات فوق المصالح السياسية والشخصية وابتعدتنا تلك المصالح عدم الدخول في الصراعات الإقليمية وهذه ليست بهدف الانعزالية التامة بل على مبدأ أسلافنا إن جاز هذا الوصف بأن نأخذ بقدر أكبر من التواضع في نظرتنا الدينية للمسلمين قاطبة بتقديم أفضل الدعم لهم في المحافل الدولية في قضاياهم حينما ترك البعض الحبل على الغارب بإعطاء دول ليست من حقها التدخل في العالم الإسلامي بصفتها ذات طابع اديلوجي تسعى لفرقة المسلمين وتصدير ثورتها الطنانة بالترغيب والترهيب .إن هذا هو المثل الأصح التي طرحته وتبنته المملكة العربية السعودية بنظرة من قادتها بالعمل على النهوض بالعالم الإسلامي وابعاده عن الصراع اسوق هذا المقال بعد تدخل تركيا وإيران في الخليج في أزمة الخليج مع دولة قطر وهذا من موبقات سياسة حمد بن جاسم إذ لاتجد عربي مايصب غضبه على هذا الطنان الاجوف.