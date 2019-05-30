فيديو | الرئيس السيسي يشاهد عرضا لبقايا الصواريخ الحوثية الإيرانية التي استهدفت المملكة‎

شاهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرضاً لبقايا بعض الأسلحة والصواريخ الحوثية التي اعترضتها قوات الدفاع الجوي، واستهدفت مكة المكرمة، وبعض مناطق المملكة.
واستمع الرئيس السيسي فور وصوله اليوم الخميس إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، إلى شرح مفصل من العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي عن الاعتداءات الحوثية.
وكانت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومركز تنمية وإعمار اليمن معرض “حقائق في دقائق” قد نظمت على أرض مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، لاستعراض الصواريخ الإيرانية وجرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية أمام قادة 56 دولة و390 إعلامياً.
وعرضت في المعرض عدداً من الصواريخ والطائرات دون طيار والقوارب المسيّرة وعدداً من المعدات والقاذفات التي استخدمتها الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف المملكة بدعم من النظام الإيراني.