وسط مشاركة عدد من المسؤولين والإعلاميين.. “شركة تمرية” تدشن فرعها الأول بمدينة جدة

دشنت شركة تمرية فرعها الأول بمدينة جدة وذلك وسط حضور عدد من المسؤولين والإعلاميين.
وقد أوضح وكيل شركة تمرية بجدة روّاف الكويكبي بأن افتتاح أول فرع لشركة تمرية بجدة يمثل نقلة نوعية من حيث الاستثمار الأمثل في منتج رئيسي يمثل مائدة يومية لدى المجتمع السعودي وتقديمه بطريقة مميزة وبأفكار جديدة وطعم فريد ، مشيراً إلى أنه تم تقديم خصم بنسبة ٢٥٪ بمناسبة الافتتاح على كافة المنتجات لمدة ثلاثة أيام مؤكداً بأن الشركة حرصت على تقديم منتجاتها من التمور والحلويات بقوالب مختلفة وأنواع متعددة من النكهات وجميعها خاصة في شركة تمرية، كما أنها تحرص على جودة المنتج وبأسعار منافسة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع مضيفاً أن الشركة حصلت على جائزة د غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة في عام ٢٠١٨م.
وفي ختام تصريحه أكد بأنه سيكون هناك سلسلة من الفروع الخاصة بالشركة وذلك لتلبية احتياجات أهالي محافظة جدة.
والجدير بالذكر بأن شركة تمرية بدأت نشاطها التجاري في عام ٢٠٠٨م من خلال كشك صغير لبيع التمرية مع عدة نكهات من الصوصات المنوعة حيث واصلت رحلتها حتى أصبحت أحد روّاد صناعة الحلويات على مستوى الخليج العربي.