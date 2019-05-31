“العساف” يؤكد نجاح أعمال القمتين الطارئتين.. و”أبو الغيط” يوضح هل تسحب الدول العربية سفراءها من إيران

أكد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، وتأييد دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لموقف المملكة ودولة الامارات تجاه الأعمال التي قامت بها الميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وذلك في إشارة إلى هجوم المليشيات بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط وسط المملكة، وما قامت به من أعمال تخريبية طالت السفن التجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
عاجل | وزير الخارجية العساف: الهجمات الحوثية على #المملكة بلغت 225 صاروخًا و 155 طائرة مسيرة .#بيان_القمة_العربية_الطارئة#GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/oTv9A3v43C
— السعودية مباشر (@STVLIVECH) May 31, 2019
وصرح العساف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بأن دول مجلس التعاون لديها الرغبة في السلام والتعاون مع إيران، ولكن يجب على إيران قبل ذلك أن تكف عن دعم الأعمال الإرهابية في دولنا وأن تكون جارًا متعاونًا مع الدول العربية.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الجامعة العربية لا تدفع نحو مواجهة في منطقة الخليج، بل تطالب بعودة الاستقرار وتحقيق الهدوء، مع احترام الحقوق العربية ووقف أي تدخلات خارجية في الشأن العربي.
عاجل | وزير الخارجية العساف: تجاوزات #إيران تهدد الأمن الإقليمي والدولي. #بيان_القمة_العربية_الطارئة#GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/7rGEXmcWMy
— السعودية مباشر (@STVLIVECH) May 31, 2019
وأضاف أن القمة العربية الطارئة أكدت بشكل واضح أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي العربي، كما أنها بعثت رسالة حازمة بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية والوقوف والإدانة الواضحة للغاية ضد الهجمات سواء الموجهة للملاحة في موانئ الإمارات أو التعرض لمعامل النفط في المملكة.
وأشار العساف إلى أن الهجمات الأخيرة للمليشيات الحوثية يبدو أنها تهدف للتصعيد الكبير في ضوء الأوضاع الحالية في منطقة الخليج وكذلك العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وهي أهداف تتجاوز أهداف الهجمات السابقة.
وفي سؤال عن مشاركة قطر في القمتين على مستوى رئيس الوزراء هل تعد بداية لحل الأزمة الخليجية؟ أوضح وزير الخارجية أن قطر شاركت في القمم السابقة، مؤكدا أن موقف المملكة وكذلك بقية الدول الأربع هو البحث عن حل لمسببات الأزمة بين هذه الدول وقطر، وسيكون هناك حل إن شاء الله إذا عادت قطر إلى طريق الصواب.
وعن إمكانية أن تنادي الجامعة العربية باتخاذ خطوة أقوى تجاه إيران تتمثل بسحب السفراء أو بإيقاف التمثيل الدبلوماسي، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية: “الجامعة العربية هي مجموعة إرادات الدول الأعضاء، هناك لجنة تسمى بلجنة إيران مشكَّلة من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وهذه اللجنة هي التي تصوغ الاستراتيجية العربية لمواجهة التدخلات الإيرانية، وإذا وصلت هذه اللجنة إلى رؤية معينة فستطرح على الاجتماعات الوزارية أو على القمم، وبالتالي يتم التحرك في الاتجاه المتفق عليه”.
وشدد العساف على أن القلق الأكبر من إيران هو تطويرها للصواريخ البالستية وكذلك قدراتها النووية، لافتا إلى أن هذا يشكل خطرًا مباشرًا على دول الخليج، وأن تجاوزات إيران ودعمها للجماعات تجاوزت الدول العربية والدول المجاورة إلى أمريكا اللاتينية وإلى أمريكا عندما حاولوا أن يغتالوا السفير السعودي في واشنطن.
عاجل | الأمين العام لجامعة الدول العربية: القمة العربية أكدت أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي. #بيان_القمة_العربية_الطارئة#GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/oLYRemY6ha
— السعودية مباشر (@STVLIVECH) May 31, 2019