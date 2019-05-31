“العساف” يؤكد نجاح أعمال القمتين الطارئتين.. و”أبو الغيط” يوضح هل تسحب الدول العربية سفراءها من إيران

عاجل | وزير الخارجية العساف: الهجمات الحوثية على #المملكة بلغت 225 صاروخًا و 155 طائرة مسيرة . #بيان_القمة_العربية_الطارئة #GCCArabsummit #القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/oTv9A3v43C

عاجل | الأمين العام لجامعة الدول العربية: القمة العربية أكدت أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي. #بيان_القمة_العربية_الطارئة#GCCArabsummit#القمة_الخليجية_العربية pic.twitter.com/oLYRemY6ha

— السعودية مباشر (@STVLIVECH) May 31, 2019