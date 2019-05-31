المركز الثقافي بدرانسي يقيم إفطارًا جماعيًا جمع الجاليات الإسلامية مع رئيس بلديتها

المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس أقام مائدة إفطار الأربعاء مساءا بحضور شخصيات دينية وثقافية وسياسية وذلك من باب التقارب والتعاون في فرنسا .
والمركز الثقافي يسعى دائما في إرساء قواعد السلام والعيش المشترك بين الديانات المختلفة .
وحضر الحفلة رئيس بلدية درانسي السيد جان كرستوف لا غارد الذي هو دائما يثمن وجود الجالية المسلمة في مدينة درانسي شمال باريس وحسن تعاملهم مع غيرهم .
وقد أم المصلين صلاة المغرب إمام المركز نورالدين محمد طويل ثم توجه السادة الضيوف إلى خيمة المحبة لتناول طعام الإفطار .
وكانت كلمة الترحيب مع عميد المركز الإمام الشيخ حسن شلغومي تدور حول دور المؤسسات والجمعيات الدينية في السعي لإبراز محاسن الإسلام أمام الآخرين .
وبعد ذلك تم إلقاء كلمات من المشاركين في الإفطار كلها تؤكد أهمية رمضان في إقامة العلاقة بين العبد وربه بالمراقبة ثم مع إخوانه بالتواصل وتبادل الزيارات للجلوس أمام مائدة رمضان .