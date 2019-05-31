المركز الثقافي بدرانسي يقيم إفطارًا جماعيًا جمع الجاليات الإسلامية مع رئيس بلديتها

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المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس أقام مائدة إفطار الأربعاء مساءا بحضور شخصيات دينية وثقافية وسياسية وذلك من باب التقارب والتعاون في فرنسا .

والمركز الثقافي يسعى دائما في إرساء قواعد السلام والعيش المشترك بين الديانات المختلفة .

وحضر الحفلة رئيس بلدية درانسي السيد جان كرستوف لا غارد الذي هو دائما يثمن وجود الجالية المسلمة في مدينة درانسي شمال باريس وحسن تعاملهم مع غيرهم .

وقد أم المصلين صلاة المغرب إمام المركز نورالدين محمد طويل ثم توجه السادة الضيوف إلى خيمة المحبة لتناول طعام الإفطار .

وكانت كلمة الترحيب مع عميد المركز الإمام الشيخ  حسن شلغومي تدور حول دور المؤسسات والجمعيات الدينية في السعي لإبراز محاسن الإسلام أمام الآخرين .

وبعد ذلك تم إلقاء كلمات من المشاركين في الإفطار كلها تؤكد أهمية رمضان في إقامة العلاقة بين العبد وربه بالمراقبة ثم مع إخوانه بالتواصل وتبادل الزيارات للجلوس أمام مائدة رمضان .

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