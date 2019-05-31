“جسر الملك فهد” يستعد للكثافة المتوقعة في حركة العبور خلال إجازة العيد بـ 59 مساراً

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تستعد الإدارات الخدمية في جسر الملك فهد لحالة الكثافة المرورية المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وقررت الجوازات فتح 59 مساراً في الجانب السعودي من جسر الملك فهد، خصص منها 38 مساراً في جهة القدوم إلى المملكة و21 مساراً في جهة المغادرة إلى البحرين.
كما أضافت الجوازات، بحسب “اليوم”، 12 مساراً عكسياً، كما تقرر زيادة عدد الموظفين المناوبين لإنهاء إجراءات المسافرين في أسرع وقت ممكن.
يُشار إلى أن جسر الملك فهد شهد خلال إجازة عيد الفطر من العام الماضي عبور 360 ألف مسافر في أربعة أيام فقط