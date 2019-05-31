خادم الحرمين الشريفين عبر “تويتر”: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا.

— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) May 31, 2019