عندما ترتفع حرارة جهاز هاتفك.. هذا ما يجب فعله سريعاً

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
وجّه تقرير حديث عدة نصائح للأشخاص الذين تتعرض هواتفهم لارتفاع الحرارة بشكل خطير؛ بسبب تركه تحت أشعة الشمس، أو موصولاً بالشحن أثناء تشغيل الألعاب.
وأوضح التقرير الذي نشره موقع “سي نيت”، أن الأمر ليس مقلقاً بصورة كبيرة؛ كون الأمر سيحتاج عدة خطوات بسيطة وبعض الدقائق؛ لإعادة الهاتف إلى وضعه الطبيعي مجدداً.
وبيّن أن علاج هذا الأمر سيكون من خلال إبعاد الهاتف عن أشعة الشمس، وإخراجه من غطائه البلاستيكي وفصل الشاحن في حال كان موصولاً بالهاتف، بالإضافة إلى وضع الهاتف في الثلاجة لفترة قصيرة جداً أو وضعه أمام مكيف السيارة حتى يبرد.
ولفت إلى أنه يمكن تجنب تكرار هذا الأمر من خلال عدم ترك الهاتف داخل السيارة خاصة في موسم الصيف، أو تركه معرضاً لأشعة الشمس، وتجنب شحن الهاتف أثناء استخدام ألعاب الفيديو.