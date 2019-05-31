كادر طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة ينقذ حياة معتمر عربي

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نجح بفضل الله فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة بقيادة الدكتور / زهير هوساوي استشاري جراحة المخ والاعصاب بإجراء عمليه و ازالة نزف ضاغط على الفص الأيسر الدماغي ادى الى ضعف وتدهور مستوى الوعي لمريض معتمر من جنسية عربية يبلغ من العمر (٧٤) عاما حيث تدهورت حالته بعد حادثة سقوط من خمس أيام قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية وخلال أدائه مناسك العمرة لوحظ عليه صعوبة النطق مع ثقل في العضلات من الجهة اليمنى من الجسم وازدادت الحاله سوء قبل إدخاله إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة حيث تم إدخاله بقسم الإنعاش وتم معاينته عصبيا واجراء الإشاعات التشخيصية الدماغيه وتبين وجود كتل دموية متجلطة ضاغطة على أعصاب الحركة والدماغ وكذلك وجود نزيف نشط.
وأوضح الدكتور زهير هوساوي استشاري المخ والاعصاب مع فريقه الطبي : بأنه تم اجراء عملية جراحية بفتح الجمجمة وازالة الكتل النزفية مع إيقاف النزيف النشط عن طريق المنظار خلال نصف ساعة من دخول المريض الطوارئ وتم افاقة المريض وتحويله لقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة. و تم معاينة الحالة للمريض بعد العملية وتمكن من استعادة النطق وتحسن القوى والحركة بفضل الله ، مع العلم ان المريض يبلغ من العمر ٧٤ عاما ويعاني من قصور كلوي، وسيتم استكمال اجراءات خروجه لإتمام مناسك العمرة وقيام العشرة الأواخر
وقد أعرب مدير مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة د.عبدالحفيظ علوي شكره للفريق الطبي والطبيب المشرف على الحالة وذكر ان قسم المخ والاعصاب بالمستشفى يقوم بتغطيه اربع مستشفيات في المناوبات ( مستشفى حراء – ابن سيناء بحدا – الكامل – خليص ) مبيناً بأنه بقسم المخ والاعصاب في رمضان ثلاث فرق طبية حيث تم استقبال اكثر الحالات المصابة في المنطقة المركزية في الحرم وحوادث السيارات حيث بلغهم عددهم اكثر من ( ٢٩ ) حالة ، مؤكدًا أن المستشفى يمتلك كفاءات طبية متميزة في جميع التخصصات، ويعملون بروح الفريق الواحد، ما يساعدهم على أداء مهام عملهم على أكمل وجه وذلك بإشراف ودعم ومتابعة من قبل سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير ومتمنياً لجميع المرضى وافر الصحة والعافية.