مصور سعودي يُوثق مشاهد نادرة ولحظات روحانية داخل المسجد النبوي الشريف

نشر الفوتوغرافي السعودي أمين قيصران كتاباً مصوراً يتضمن صوراً للمسجد النبوي الشريف من زوايا مختلفة، وترصد الصور لحظات نادرة من داخل المسجد النبوي وخارجه.
ويتضمن الكتاب الذي يحمل اسم “مسجدي هذا” ثلاثمائة صورة فوتوغرافية التقطت على مدى سبعة أعوام خلال زيارات المصور الذي يسكن في المدينة المنورة للمسجد النبوي.
ويوثق الكتاب، بحسب “سي إن إن”، الزخارف المميزة على قباب المسجد النبوي والروضة الشريفة، ورحلة المصلين منذ دخولهم للمسجد وحتى فراغهم من الصلاة، وبعض اللحظات التاريخية مثل توسط القمر العملاق بين منارتين من منارات المسجد النبوي.