هيئة السياحة: ارتفاع الطاقة الاستيعابية في مرافق الإيواء السياحي خلال الصيف إلى 3 مليون نزيل شهرياً في جدة

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الرئيسية أنحاء الوطن هيئة السياحة: ارتفاع الطاقة الاستيعابية في مرافق الإيواء السياحي خلال الصيف إلى...
كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة بفرعها في جدة عن ارتفاع الطاقة الاستيعابية لمنشأت الإيواء في المحافظة الى ما يمكنه استضافة مئة الف نزيل في الليلة الواحدة و ما يقارب 3 ملايين نزيل في الشهر وذلك نتيجة لزيادة الاستثمارات السياحية في القطاع الفندقي مؤخراً.
وفي التفاصيل، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن عبدالله العمري أن اجمالي عدد مرافق الإيواء في جدة يبلغ حالياً 923 منشاة إيواء (122 فندقاً، 19 شقق فندقية، 4 منتجعات ، 767 وحدات سكنية مفروشة، 3 فلل فندقية، 8 نزل سياحية)، وباجمالي 44207 غرفة وجناح، وبطاقة استيعابية 99908 سرير تستوعب 99 ألف نزيل في وقت واحد .
وبين العمري أن عدد فنادق الخمسة نجوم في جدة وصل إلى 20 فندقاً ،اما الفنادق المصنفة بـ 4 نجوم فهي 23 فندقاً، و 42 فندقاً 3 نجوم، و 26 فندقاً نجمتين، في حين بلغ عدد الفنادق الحاصلة على تصنيف درجة واحدة 11 فندقاً، لافتاً إلى أن فنادق جدة تستقبل لوحدها حالياً 34.769 نزيل في الليلة و بإجمالي 1.043.070 نزيل في الشهر، مشيراً إلى أن بقية مرافق الإيواء السياحي الأخرى تبلغ طاقتها الاستيعابية 65.112 نزيل في الليلة و بإجمالي 1.953.260 نزيل في الشهر.
وأكد العمري على جهود المختصين في فرع جدة ودورهم الرقابي وكذلك دور الممستثمرين الفعّال في استمرار الاستثمار ، مبيناً ان المعدل السنوي المتوسط لنسب إشغال الفنادق في جدة 56% وما يقارب 60% في بقية مرافق الإيواء للعام الماضي، مضيفاً أن هناك فرقاً ميدانية وذلك بهدف المتابعة والتأكد من الخدمات المقدمة لنزلاء مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة، وفي نفس الوقت أهاب بالجميع لتقييم وتقديم كافة الملاحظات والاقتراحات عن اداء هذا القطاع من خلال التواصل مع رقم الهاتف السياحي المجاني 19988.