وفاة وإصابة 43 شخصًا في حـادث لحافلة تقل معتمرين على الطريق “الرياض ـ الطائف”

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توفي شخص وأصيب 42 راكباً في حـادث انقلاب وقع أمس (الخميس)، لحافلة تقل معتمرين على طريق الرياض ــ الطائف السريع بالقرب من مركز الخاصرة.

وفي التفاصيل أن الحافلة انحرفت عن مسارها إلى جانب الطريق ما أدى إلى انقلابها، وباشرت الحـادث فرق إسعافية من الهلال الأحمر ودعم من أمن الطرق وفقاً لـ”سبق”.

وأوضح مدير العلاقات العامة بمستشفى الخاصرة أن المستشفى استنفر كل أفراده؛ حيث استقبل في قسم الطوارئ 13 حالة من الحـادث، منها حالة وفاة وباقي الحالات أدخلت قسم التنويم والملاحظة.

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