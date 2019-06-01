استمرار الأعمال الرقابية على المحلات التجارية بمكة خلال إجازة عيد الفطر

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
واصلت البلديات الفرعية بمكة المكرمة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أعمالها الرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك على العديد من المنشآت الغذائية والمحلات المتعلقة بالصحة والعامة لضبط المخالفات الصحية، والرفع من مستوى الإصحاح البيئي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
وأسفرت الحملة الرقابية ضمن نطاق بلدية المعابدة الفرعية إلى إغلاق أحد المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية، فيما قامت بلدية الغزة الفرعية بمصادرة وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد محلات الوجبات السريعة، وأتلفت بلدية العمرة الفرعية كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمعامل ومحال بيع الحلوى والمعجنات المخالفة.
من جهة اخرى ضبطت بلديتي العتيبية وجنوب مكة الفرعيتين عدة مخالفات بمحلات مغاسل الملابس، حيث لوحظ على المحلات تدني بمستوى النظافة العام، واستخدام منظفات غير آمنة، ووجود غسالات متهالكة، أسفر عن ذلك إغلاق ثلاثة مغاسل وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.
وضمن نطاق بلدية الشوقية الفرعية، قام مراقبو قسم الأسواق بمنع المباسط العشوائية المخالفة لبيع زكاة الفطر، والتي تدار من قبل عمالة وافدة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وتمت مصادرة كميات من الأرز وأخلاء المواقع، كما أزالت بلدية الشوقية مجموعة من حاويات جمع الملابس المخالفة، وتم ايداعها بمستودعات البلدية.
إلى جانب آخر واصلت بلدية العزيزية الفرعية بالتعاون مع الضبط الإداري الحملات الرقابية لمكافحة الظواهر السلبية ومنع الباعة الجائلين بحي العزيزية من مزاولة النشاط، حيث تشهد المنطقة كثافة عالية للزوار والمعتمرين، ويقوم الباعة بعرض المواد الغذائية والسلع التالفة على الزوار بطرق عشوائية تشوه المنظر العام دون توافر أدنى الاشتراطات الصحية.