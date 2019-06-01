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الرئيسية أنحاء الوطن “الكهرباء” تعتذر عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب الأحوال الجوية
أرجعت الشركة السعودية للكهرباء انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية إلى سوء الأحوال الجوية.
واعتذرت الشركة للمشتركين عن الانقطاع الحاصل، مؤكدة أن فرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حاليا لإعادة الخدمة تدريجيا.
وأشارت عبر حسابها في “تويتر” إلى أنها ستنشر المستجدات حول إصلاح الأعطال بشكل دوري.
من جانبه، وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على معالجة الخلل وإعادته بشكل كامل إلى كافة محافظات المنطقة في أسرع وقت.