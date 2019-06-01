“المالكي”: المليشيات الحوثية تهدد وجود دول المنطقة واقتصاديات شعوبها.. وعمليات التحالف موافقة للقانون الدولي

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الرئيسية أنحاء العالم “المالكي”: المليشيات الحوثية تهدد وجود دول المنطقة واقتصاديات شعوبها.. وعمليات التحالف موافقة...
أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن المملكة عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايتها من طغيان ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأوضح أن العلاقة بين المملكة واليمن علاقة تاريخية نابعة من الدين والدم والنسب والأخوة والجوار، وأن المليشيات الحوثية خططت للانقلاب على الدولة اليمنية وتهديد أمن السعودية ودول الخليج وسلب موارد ومقدرات اليمن.
وأضاف أن العمليات العسكرية لإعادة الشرعية للحكومة اليمنية المعترف بها من المجتمع الدولي، وأن تهديد المليشيات الحوثية ليس إلا بمثابة تهديد وجود دول واقتصاديات شعوب المنطقة كاملة على أساس أنها أحد الأذرع للنظام الإيراني في المنطقة.
وأشار إلى أن القراءة الحالية للمشهد الإقليمي والدولي يثبت الترابط بين الأنظمة الداعمة للإرهاب والجماعات والمليشيات الإرهابية خصوصاً في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الأهداف العسكرية لحماية الشعب والمواطنين اليمنيين في المدن والقرى، بتدمير القدرات للميلشيات الحوثية.
وأكد، على هامش انعقاد القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية بمكة المكرمة، أن العمليات العسكرية اهتمت بالوضع الإنساني، وأُنشئت خلية بمسمى “خلية الإجلاء والعلميات الإنسانية” للرعايا الموجودين في اليمن في عام 2018م، إضافة إلى خطة شاملة للعمليات الإنسانية في اليمن.