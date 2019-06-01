خلال الفترة 21-25 من شهر رمضان.. تطوعي SMAV يعاين 1,378 مريض

ضمن خطة عمل برنامج المشاركة المجتمعية بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لموسم رمضان 1440 وتفعيلا للاتفاقية مع أكاديمية سماف للعمل التطوعي الصحي؛ قدمت سماف خدمات الطبية التطوعية للمرضى من المعتمرين وأهالي مكة المكرمة خلال الخمسة الأيام الأولى من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك من يوم (21 : 25) 1,378 حالة.
وذكرت صحة مكة المكرمة بأنه تم تقديم الخدمة التطوعية في المسجد الحرام من خلال عيادتين (رجالية ونسائية) من قبل 66 متطوع ومتطوعة 31 متطوع و35 متطوعة و16 طبيب وطبيبة وعلى مدى فترة يومية من 2:30 ظهراً إلى 1 ليلاً
تخدم هذه العيادات المعتكفين في منطقة الاعتكاف بالحرم عند توسعة الملك فهد ويقدر العدد الذي تخده العيادات بحوالي 10,000 معتكف ومعتكفة.
حيث بلغ إجمالي الحالات التي تمت معاينتها 1099 حالة منها 380 نساء و 718 رجال و 1 طفل بالإضافة إلى 80 حالة سعودي و 801 غير سعودي
مبينة بأن الحالات التي تمت معاينتها تنوعت بين بسيطة بلغت 777 من الجروح والتقرحات و الضماد و الانفلونزا الموسمية و 248 حالة من الحالات المستقرة لأمراض مزمنة كالضغط والسكري و التهاب المفاصل و الربو إضافة إلى التهابات الأذن و الحلق والمعدة والإعياء والوهن ، كما تعاملت العيادات مع بعض الحالة المتقدمة لنفس الأمراض بلغت حوالي 51 حالة إضافة إلى 10 حالات حرجة تولت الكشف الطبي لها وإحالتها إلى المشفى أو المراكز الصحية في منطقة الحرم.
فيما واصل الفريق التطوعي أعماله بمسجد عائشة الراجحي بمكة المكرمة، حيث قدمت الخدمة التطوعية في عيادة واحدة رجالية تعمل يومياً من الساعة 9 مساء إلى 12:30 صباحاً وتخدم حوالي 1200 معتكف.
تم تشغيل العيادة من خلال طاقم مؤهل من 35متطوع تم توزيعهم وفق جدول مناوبات على مدى خمسة إضافة للطبيب المناوب يومياً وطبيب استشاري في بغض الفترات مبينة بأن إجمالي الحالات بلغ 279 حالة بالغين و 1 طفل و149 حالة سعودي و 130 غير سعودي.
حيث تركزت خدمات العيادة في الفحوصات الأولية والكشف الطبي وتقديم العلاج الدوائي إضافة إلى التوعية الغذائية من خلال معرض مصاحب للعيادة يضم 40 لوحة إرشادية حول التغذية الصحية للصائم والغذاء الصحي للمرض شملت بعض الأمراض المزمنة ونصائح صحية عامة، كما تم نشر دليل الكتروني مسبقاً للغذاء الصحي للصائم أرسل لجميع المعتكفين من خلال إدارة المسجد، هذا الدليل من إعداد الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي.
موضحة بأن في العيادة يمر المريض بمجموعة محطات تبدأ بأخذ بياناته وتاريخه المرضي ثم الفحوصات الأولية والتي تقدم في محطة الفرز يحول بعدها المريض وفقاً لحالته الصحية إلى غرفة الكشف الطبي أو إلى الضماد، أما حالات الأمراض المزمنة المستقرة يكتفى بالفحوصات الأولية وأخذ القياسات والتأكد من استخدام العلاج.
تنوعت الأمراض بين حالات بسيطة من الضماد والانفلونزا الموسمية والحالات المستقرة لبعض الأمراض المزمنة وبعض من الحالات المتقدمة ولم يتواجد أي حالة حرجة.