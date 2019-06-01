فيديو | حـادث مروري لعبدالله السدحان.. ويعلق: فات علينا السحور

تمت إجراءات الحادث بسلاسة من بداية الصدمة والروعة انا وسواقي مروراً بنجم الي فوت علينا السحور والسبب العناية بمشتركين اخرين وكذلك التقديرات عندهم عناية بمشتركين اخرين والأسباب تقريباً واحده استخدام (الجوال)

يتبقى علينا شركة التأمين (ميد … )

بعد العيد نشرفهم ونتشرف بزيارتهم . pic.twitter.com/MKTc8g4dFo

— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) June 1, 2019