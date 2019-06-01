فيديو | حـادث مروري لعبدالله السدحان.. ويعلق: فات علينا السحور

وقع حـادث مروري لسيارة الفنان عبدالله السدحان مع سيارة أخرى، وهو بصحبة سائقه نتج عنه تلفيات في سيارته من الخلف، حيث أوضح أن إجراءات الحـادث مرت بسلام، إلا أنه فوّت عليه السحور.
وقال السدحان في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر إن الأمور تمت بسلاسة من بداية الصدمة والروعة هو وسائقه الخاص، مروراً بنجم “إللي فوّت علينا السحور” والسبب العناية بمشتركين آخرين، والتقديرات عناية بمشتركين آخرين، مضيفا أن الأسباب تقريباً واحدة: استخدام الجوال.
تمت إجراءات الحادث بسلاسة من بداية الصدمة والروعة انا وسواقي مروراً بنجم الي فوت علينا السحور والسبب العناية بمشتركين اخرين وكذلك التقديرات عندهم عناية بمشتركين اخرين والأسباب تقريباً واحده استخدام (الجوال)
يتبقى علينا شركة التأمين (ميد … )
بعد العيد نشرفهم ونتشرف بزيارتهم . pic.twitter.com/MKTc8g4dFo
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) June 1, 2019