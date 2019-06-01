هل تتنقل ليلة القدر بين أيام العشر الأواخر أم تثبت؟.. المغامسي يجيب وله رأي خاص به

ماذا قال المغامسي عن تنقل وثبات ليلة القدر؟

وماهي الرؤية المنطقية التي يراها؟@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani#منابر_النور#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/brgS28cGHv

— MBC Group (@mbc_group) May 31, 2019