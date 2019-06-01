هل تتنقل ليلة القدر بين أيام العشر الأواخر أم تثبت؟.. المغامسي يجيب وله رأي خاص به

أجاب الشيخ صالح المغامسي عن سؤال عما إذا كانت ليلة القدر تتنقل بين ليالي الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أم أنها تثبت، بقوله إن هناك رأيين؛ أحدهما يقول بثبوتها والآخر بتنقلها، إلا أن له رأياً خاصاً به أفصح عنه، وهو يجمع بين الرأيين.
وأوضح أن بعض أهل العلم يرى أنها تتنقل فيما يقول آخرون إنها ثابتة، ومن يقول إنها ثابتة اختلفوا في تعيينها، وجمهورهم على أنها ليلة 27 من رمضان، وبعضهم يرجح ليلة 21، وبعضهم ليلة 23، ويدور رأيهم بين هذه الليالي الثلاث.
وأضاف خلال استضافته في برنامج منابر النور على mbc أن من يقول بتنقل ليلة القدر بين العشر الأواخر، يرى أنه لا يمكن جمعها على ليلة واحدة، مع اختلاف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعل البعض يقول إنها تتنقل.
ماذا قال المغامسي عن تنقل وثبات ليلة القدر؟
وماهي الرؤية المنطقية التي يراها؟@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani#منابر_النور#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/brgS28cGHv
— MBC Group (@mbc_group) May 31, 2019