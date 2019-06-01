هل تتنقل ليلة القدر بين أيام العشر الأواخر أم تثبت؟.. المغامسي يجيب وله رأي خاص به

بواسطة
Editor 1
-

أجاب الشيخ صالح المغامسي عن سؤال عما إذا كانت ليلة القدر تتنقل بين ليالي الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أم أنها تثبت، بقوله إن هناك رأيين؛ أحدهما يقول بثبوتها والآخر بتنقلها، إلا أن له رأياً خاصاً به أفصح عنه، وهو يجمع بين الرأيين.

وأوضح أن بعض أهل العلم يرى أنها تتنقل فيما يقول آخرون إنها ثابتة، ومن يقول إنها ثابتة اختلفوا في تعيينها، وجمهورهم على أنها ليلة 27 من رمضان، وبعضهم يرجح ليلة 21، وبعضهم ليلة 23، ويدور رأيهم بين هذه الليالي الثلاث.

وأضاف خلال استضافته في برنامج منابر النور على mbc أن من يقول بتنقل ليلة القدر بين العشر الأواخر، يرى أنه لا يمكن جمعها على ليلة واحدة، مع اختلاف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعل البعض يقول إنها تتنقل.

وبين المغامسي أن له رأياً خاصاً به وهو أنه يرى أنها تتعلق بيوم وليلة لا بعددها، فمثلا ليلة أول يوم “اثنين” في العشر الأواخر، وبالتالي يأتي هذا اليوم بتاريخ مختلف كل عام ليلة 21 أو 22 أو 23 وهكذا.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق باليوم والليلة التي نزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نُبئ النبي ليلة الاثنين، فلو أخذنا بليلة الاثنين وتركنا التواريخ يحصل التنقل والجمع بين الأدلة، وقال إنه لم يجد أحداً من أهل العلم لجأ إلى هذا الرأي.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here