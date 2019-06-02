حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بحيث يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.
وأوضحت الهيئة أنها تتوقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف وحائل، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق نجران والرياض والشرقية .
ولفتت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وأشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، إلى جانب ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.