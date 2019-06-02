فيديو | ضبط وافد يبيع مكملات غذائية وأدوية جنسية فاسدة بالترويج لها داخل التغريدات بـ “تويتر”

اليوم مع "الصحة" والدوريات الأمنية والبحث الجنائي في كمين محكم للقبض على وافد ممن يسوقون الأدوية الجنسية والتنحيف وغيرها في تويتر (الذين يردون على التغريدات) وموقع حراج وغيرها.

تم القبض عليه ومصادرة منتجات مجهولة المصدر وغير مرخصة وفاسدة من الحرارة!

وللاسف يلقون رواج👎🏼 pic.twitter.com/6jIVJKprsn

— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) June 1, 2019