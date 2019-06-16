فيديو | “المطلق”: التكاسل والتهاون في إسعاف المصابين في الحوادث جريمة شرعية

فيديو:

الشيخ عبدالله المطلق: التهاون وعدم الاهتمام بإسعاف وإنقاذ المصابين في أي حادث جريمة يعاقب عليها الله والقضاء الشرعي. pic.twitter.com/JAah9AlBow

— هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 16, 2019