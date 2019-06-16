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مواطن يطالب شركة بتعويضه بعد سقوط سيارته في حفريات بمكة.. والأمانة: الجوال السبب

منذ دقيقة واحدة
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طالب مواطن شركة تجري إصلاحات بأحد الشوارع بمكة المكرمة بتعويضه بعد سقوط سيارته في شق حفر بالطريق، إلاّ أن أمانة العاصمة المقدسة حمّلت المواطن السبب وراء سقوط مركبته بسبب انشغاله بالجوال أثناء القيادة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم السبت قبل الماضي، عندما سقط مواطن بسيارته من نوع “جينيسيس” في شق حفريات بالشارع الرابط بين حي وادي جليل ومخطط الريان بمكة المكرمة، ما أدى لحدوث تلفيات في مركبته.

وطالب الشاب وفقاً لـ”سبق” الشركة المنفذة لأعمال الطريق بتعويضه، مشيراً إلى أن الصبّات الخرسانية كانت موضوعة بشكل متقطع وبينها فجوات بشكل لا يمنع سقوط المركبات.

من جهتها، حمّلت أمانة العاصمة المقدسة المواطن مسؤولية ما حدث بسبب انشغاله بالجوال أثناء القيادة، مبينة أن الشق الموجود بشارع وادي جليل يتبع لإحدى الشركات الخدميّة وقد روعي في تنفيذ المشروع توفير وسائل السلامة وإشارات التنبيه اللازمة لحماية المشاة والمركبات.

وأضافت أن تقارير إدارة مرور العاصمة المقدسة أوضحت أن اصطدام المركبة كان نتيجة تهور قائدها وانشغاله بالجوال وإهماله لأنظمة السلامة المرورية، ما أدى إلى انحراف المركبة عن مسارها الصحيح واصطدامها بالحواجز الخرسانية الموجودة.

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