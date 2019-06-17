فيديو | الفنان خالد عبدالرحمن: تعافيت من آلام الكلى بعد تناول لحم الضبع

#خالد_عبدالرحمن | الضبع كان سبب في شفائي بعد الله من آلام الكلى.@KUhp2222#صباح_السعودية pic.twitter.com/mjzF55A2Bb

— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 12, 2019