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محمد بن راشد: لا أزمات طاقة وتعليم وصحة في المنطقة العربية.. بل أزمة إدارة

منذ 31 دقيقة
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أكد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، أن المنطقة العربية لا تعاني من أزمات في مجالات الطاقة والصحة والتعليم، بل من أزمة في الإدارة.

ورأى في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن الأمة العربية تمتلك موارد وكفاءات عظيمة، ولكنها تفتقد إلى من يدير هذه الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة.

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