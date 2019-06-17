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انطلاق التمرين البحري (عبدالله 6) بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الأردنية
بعد يوم واحد من وصول مجموعة من القوات البحرية السعودية إلى عمّان، شهدت العاصمة الأردنية اليوم الأحد، انطلاق النسخة السادسة من فعاليات التمرين التزامني المختلط “عبدالله 6” بين القوات البحرية السعودية والعمليات الخاصة الأردنية.
وتستمر المناورة العسكرية المشتركة من الفترة 1440/10/13هـ إلى 1440/10/24هـ، وهي عبارة عن تمرينين ينطلقان بالتزامن مع بعضهما في البلدين الشقيقين، بهدف تنمية المهارات وتبادل الخبرات في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والتعامل ضد المتفجرات.
كما يهدف التمرين إلى التدريب على العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب ومعالجة الذخائر العمياء ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية، حيث تزامن وصول المجموعة السعودية إلى مطار ماركا العسكري بالأردن مع وصول نظيرتها الأردنية إلى الأسطول الغربي بالمملكة.