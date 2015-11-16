أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»معاناة سعودي تبرع بكليته ليجازى بتأخر صرف المكافأة بسبب بطاقة الهوية
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شدني اسم الاخصائيه الاجتماعيه جواهر الهديان واجدها فرصه لثناء لهذه الشخصيه النادر ماتجدها في الدوائر الحكوميه ونجاحها دليل ع نجاح اداره الدكتور فيصل شاهين مدير عام المركز السعودي
والله انا لي سنه وشهرين ولم استلم مكافأتي حتى الان
مع ان اوراقي كامله