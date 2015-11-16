20 نوفمبر 2017 مـ / موافق 2 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»معاناة سعودي تبرع بكليته ليجازى بتأخر صرف المكافأة بسبب بطاقة الهوية
﻿

معاناة سعودي تبرع بكليته ليجازى بتأخر صرف المكافأة بسبب بطاقة الهوية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – وعد التركي :-

تعرض مواطن سعودي لضغوطات نفسية ومالية تسببت في تدهور حالته الصحية ، وذلك بعد أن تبرع بكليته لأحدى المصابات بالفشل الكلوي في مدينة جدة ، حيث تأخر المركز السعودي للتبرع بالأعضاء بصرف المكافأة للمتبرع الذي ساهم في تفريج معاناة المريضة بذريعة عدم إكتمال بيانتها من قبل عائلتها التي رفضت التعاون مع المركز .

وجمعت ” أنحاء ” جميع أطراف القضية وتواصلت معهم لمعرفة مكامن الخلل ومنبع الأهمال  ومعالجته في حالة المتبرع منذ تاريخ 9نوڤمبر.

وقال المتبرع (ع.ع) في تصريح خاص لـ “أنحاء” ،  أقدمت على التبرع أبتغاءً لوجه الله وحده ، لأني عايشت الفقد وأعرف مدى تأثيره على العائلة ، حيث توفي أخي بإلتهاب في الكبد ولم يجد من يتبرع له ، وايضاً ودعت عائلتي خالي الذي أصيب بالفشل الكلوي وكذلك هو الأخر لم يجد من ينقذ حياته ، وذهب تاركاً أطفاله يتامى من بعده ، عملت الفحوصات وأجريت العملية سراً دون معرفة أي من عائلتي ، والان تدهورت حالتي الصحية والنفسية  وفقدت وظيفتي واضطريت لبيع سيارتي لأتحمل مصاريفي ، ولم إستطع متابعة الفحوصات الطبية لأني أجريت العملية في مدينة جدة وأنا من سكان القصيم ،  وكنت أُمنَّي نفسي بالمكافأة ولكن هي الأخرى تأخرت لأسباب غير مقنعة ، ومنذ أربعة أشهر وأنا أنتظر حتى ضاقت بي الدنيا ، وكأني أتسول منهم بينما هو حقي الطبيعي ” .

وتواصلت ” أنحاء ” ، مع المدير العام للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء الدكتور فيصل شاهين ، والذي كان متعاوناً معنا ووعد بالتحقق من الأمر ، كما قام بتوجيهنا للأخصائية الاجتماعية الأستاذة جواهر الهديان ، والتي أوضحت بأن السبب الرئيسي لتأخر صرف المكافأة للمتبرع هو رفض المريضة إرسال صورة من هويتها الشخصية للمركز حتى الآن ، ولا تتم الاجراءات دون اكتمال الأوراق الرسمية.  

وتمكنت ” أنحاء ” من الوصول لذوي المريضة ” م.المـ ” وقامت بمحادثة زوجها وبعد عدة مكالمات ،  قام الزوج بتاريخ 16 نوڤمبر بإرسال هوية المريضة للصحيفة وللمركز وللمتبرع ، مبدياً أسفه على التأخير نظراً لظروفه الشخصية .

وما إن وصلت بشرى اكتمال الأوراق للمتبرع ، أشارت الأخصائية الاجتماعية جواهر الهديان لـ ” أنحاء ” إلى أن صرف المكافأة سيستغرق شهرين فأكثر ، حيث يلزم الأمر التوقيع من لجنة المركز ثم مجلس الخدمات إلى أن يصل للمالية ، ومن ثم يعود للمركز لسعودي لزراعه الاعضاء ، مما يعني زيادة لمعاناة المتبرع .

قد ترغب أيضًا بقراءة

تعليقان

  1. غادة بتاريخ

    شدني اسم الاخصائيه الاجتماعيه جواهر الهديان واجدها فرصه لثناء لهذه الشخصيه النادر ماتجدها في الدوائر الحكوميه ونجاحها دليل ع نجاح اداره الدكتور فيصل شاهين مدير عام المركز السعودي

    رد
    • عين بتاريخ

      والله انا لي سنه وشهرين ولم استلم مكافأتي حتى الان
      مع ان اوراقي كامله

      رد

إضافة تعليق