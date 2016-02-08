1 ديسمبر 2017 مـ / موافق 13 ربيع الأول, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هذا هو (لوبي الفساد) في الباحة : عشاق (مشاري) أكثر من شعر رأسه !!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

إمارة المنطقة ، وما أدراك ما إمارة المنطقة، إنها لغز عجيب غريب مريب أحيانا، المعلن أن أمير المنطقة لا سلطة له في منطقته إلا في أمور محددة واضحة (رفع الضرر عن مظلوم أو إجبار جهة – ما – على تطبيق نظامها بدقة وحزم وحفظ الأمن وأمور أخرى محددة)، فالأمير ممثل الملك في منطقته، فهل كل أمراء المناطق الآن جديرون بتمثيل الملك قولا وفعلا !؟ أشك. في هذا بل أنني متأكد تماماً أن بعضهم غير جديرين بتمثيل الملك مطلقاً مع أن في أسرة آل سعود ومن أحفاد المؤسس العظيم من هم أجدر وأكفأ ، ومكافحة الفساد يجب منطقياً أن تبدأ من رأس الدرج في كل منطقة ، فلا أحد يبدأ تنظيف درج منزله من الأسفل مطلقا ، وهذا موضوع آخر نناقشه فيما بعد.

ماقلته عن الدور الإيجابي لأَمارة المنطقة يحدث الآن بوضوح في إمارة منطقة مكة المكرمة وفي إمارة المنطقة الشرقية ، وهذا معروف لي وعشته وجربته وهناك آخرون كثر يعرفون هذا وعاشوه وجربوه ، ولا أعلم عن بقية المناطق ، لكني مررت – شخصيا – بتجربة مع إمارة منطقة الباحة ، ولولا – بعد أن يئست – أنني أطلعت الأمير المثقف مشاري بن سعود على المشكلة ، لتمكن لوبي الفساد داخل الإمارة من تحقيق بغيته ، والقضية لم يكن لها علاقة بالأمارة مطلقاً فهي لدى أمانة الباحة ، والأمانة لديها أنظمة تطبقها – أو هكذا يفترض – على الجميع ، لكني فوجئت أن قضيتنا – الهايفة – سحبت إلى الأمارة لأن المستفيد موظف صغير هناك ومعه شيخ القبيلة أيضا موظف ، ويريد فرض الإضرار بي وبجيراني بقوة الإمارة ، وكما قلت تدخل الأمير ولم يزد على أن طالب الأمانة بتطبيق النظام وهذا مانبغيه ، المهم أنني اكتشفت بعض الحالات التي يتدخل فيها لوبي الفساد في الأمارة لإلغاء أنظمة وتمكين متنفذين على حساب الناس المظلومين وعلى حساب سمعة المنطقة ، ومع الأسف أن لوبي الفساد هذا ممتد ومتشعب من الصف الثاني بعد الأمير إلى مختلف الإدارات والجهات الحكومية الأخرى ، وبسيف الأمير ودون علمه يتم إخضاع الرقاب وإذلالها وسلب حقوقها في وضح النهار ، وأنا على ثقة تامة أن الأمير مشاري لا يعلم ، وقد لا يصدق ما أقوله هنا ، لكنه لو استقبل مثقفي المنطقة ومحبيها ومحبيه ، ومن مختلف الفئات لسمع منهم الحقيقة ، ولعرف أن كثيراً ممن وثق ويثق فيهم غير جديرين بالبقاء في مواقعهم ومناصبهم لحظة واحدة !! .

لقد سبق أن لمحت لسموه لكن كما بدا لي لم يصدق ما لمحت إليه ، وربما ظن أنني تحدثت بسبب قضيتي التي لولا لوبي الفساد في الإمارة لما استحقت أن يتدخل ولما اضطررت للوصول إليه لأن المطلب كان تطبيق النظام لا أكثر ، وعلى أي حال فكما نعلم أن إمارة المنطقة – أي منطقة – هي روحها وعقلها وقلبها النابض بالحياة ، ومتى ما فسد العقل والقلب فسدت الروح ، وبثت طاقتها السلبية في كل ما حولها ، وهذا ما يحدث بالضبط في منطقة الباحة ، وفساد لوبي الإمارة قديم عريق ورائحته أزكمت أنوف كبار ولاة الأمر منذ سنين ، وتعشم الناس في المرحلة الجديدة مع الأمير الجديد خيرا ، وفعلا سارت الأمور على ما يرام في البداية ، وجاء وكيل جديد معروف بالنزاهة والوعي ، لكن يبدو أن اللوبي الفاسد محترف لدرجة أن وضع الكل في جيبه ، وتغطى برداء الثقة أمام الأمير ، واستأنف نشاطه بضراوة ، وأبناء المنطقة ليسوا كلهم مثلي فأنا استطيع الوصول إلى الأمير لأخذ حقي وفق النظام ، أما البقية فمعظمهم لا يستطيع ، كما أنه ليس معقولا ولا مقبولا أن نطالب الأمير أن يتفرغ للقضايا الفردية التي يمكن أن يبت فيها النظام في أي جهة ، لكني من هنا أطالبه أن ينظف الإمارة ، وأن يعمم على كافة المسؤولين بالمنطقة بأن طبقوا ما لديكم من أنظمة بصرامة وحزم ومن يتدخل من الإمارة أبلغوني فورا ، وسيرى سموه كيف سيُصبِح رمزا عظيما من رموز الإصلاح في تاريخ هذه المنطقة المرزوءة بالفساد منذ عقود بل وفي تاريخ الوطن كله ، والأمير مشاري كما أعرف قادر بوعيه وانفتاحه وهيبته أن يفعل ، بل إنني واثق أنه سيفعل متى ما تيقن ، وهو قادر أن يتيقن ببساطة ويسر عن طريق الناس وعن طريق مديري الإدارات المخلصين في المنطقة ، وهذا أمر ميسور وسهل ويكفي أن يطلب من كل إدارة ملفات القضايا التي تدخلت فيها الإمارة بدون وجه حق ، وسيرى ما يشيب له عرعر السراة كله ، وله عظيم الإكبار والحب والتقدير ليس مني فحسب بل من عشاقه الكثر الذين هم أكثر من شعر رأسه في منطقة الباحة.

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19 تعليق

  1. الكاتب عبدالله مكني بتاريخ

    احسنت والمشكلة ان هؤلا من صغار الموظفين.
    والعتب على المسؤل

    رد
    • الباهر بتاريخ

      الاستاذ عبدالله مكني .
      هؤلاء صغار الموظفين ؟؟
      المشكلة حقيقة انك كاتب ومثقف , وتريد ان تقنع القارئ انهم صغار الموظفين , من لا يملك السلطة يا استاذ مكني لا يستطيع الافساد بهذا الحجم . لو أن اقلام الباحة ورجال الصحافة والاعلام حملوا الامانة كما ينبغى وكتبوا الواقع وصدقوا وصدحوا بالحق لتطورت المنطقة . ولكن … ؟؟؟
      قل الحق او اصمت

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      • جوهرة الزهراني بتاريخ

        اعرف ان الأستاذ عبدالله مكني صاحب قلم حر وسيال ولا يخاف ولكن يمكن له مقصد اخر خاصة بعد توقيفه عن الكتابة ..

        رد
  2. ابراهيم الزهراني بتاريخ

    قينان يمثل أهل الباحه جميعا في فضح الفساد واهله سواءاً في الإمارة او جامعة الباحه.

    آن الأوان أن تنظف المناصب من المفسدين

    هل من وقفه حازمة وقرارات جاده؟

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  4. محمد بتاريخ

    اه ياقينان ذكرت الحقيقه التي غيبت سنوات
    وخاصه الحقوق الخاصه التي تكثر فيها الاجتهادات الفرديه ..
    وقسم خدمات المنطقه بجميع فروعه التنمويه والشؤون المحليه . فهذه الاقسام تعتبر حكومه داخل حكومه لوحدها

    تحياااتي لك من كاتب جرئ ذكر ماعجز عنه الاخرين

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  5. بن عزيز الزهراني بتاريخ

    لك حب اهلك وربعك استاذ قينان فانت وضعت يدك على جراح اهل الباحة فالتعليم العام يئن وقد تقبلنا العزاء فيه من ذو تولي ابن قريتك زمامه اما الجامعي فانا لا اعلم ان هناك جامة بالباحة انا الذي اعلمه انا هناك قصور افراح مؤجرة فهل هذه جامعة ولعل المخايش اخوان يعلمون ذلك جيداً استاذ قينان انا اجزم بان مقال السرورية السابق قد احدث يقضه لدى المسوول بان الفساد استشراء وعلناً عموماً انا اتفق مع مدير الثانوي الذي دعاك لسماع المعلمين والمعلمات ولكن على طريقتي وهو اقامة حفل يليق بشخصك فانت ملك القلم لديك انتماء لدينك ومليكك ووطنك لك جل تقدير وحب اهالي منطقة الباحة

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  6. معلقه بامر محكمه بتاريخ

    المحكمه وهي منصة العدل تعاني من فساد وتعزيز موضفي المحكمه للرجال الطغاه المعتدين على نسائهم وتجاهل حقوقهم ومتطلباتهم الطبيعيه

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  7. الرحال بتاريخ

    بيض الله وجهك والله يعطيك الف عافيه وفعلا كلام واقعي وصريح ومثل ما قلت ليس الكل يقدرون الوصول لأمير المنطقة ونفس ما صار معك ساير معي ولحق بي الضرر والله المستعان

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  8. سعيد المجدوعي بتاريخ

    عدم توفيق في استهلال المقال !

    تتهم الأمير بالضعف وأن من أبناء عمومته من هو أكفأ منه في سد مكانه ثم تكثر في ثنايا المقال من “سمو الأمير” ما تجتمعان !

    مادة طيبة قُدّمت في طبقٍ مكسور!

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  9. احمد العباسي بتاريخ

    كثرت اتهامات قينان!!
    اما يثبتها فيدان اصحابها اويدان هو ان لم تثبت
    كفى اشغال اشغال الناس بما لا يهم

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  10. عبدالله الزهراني بتاريخ

    أنت أصبحت تهذي بما لاتدري
    كل يوم تطالعنا بفن جديد
    بالأمس تنادي بخروج المرأة
    واليوم تتكلم عن الفساد
    وغدا ….
    ولكن يبدو أنك دخلت في المرحلة الكلبية من عمرك وأصبحت تنبح في كل حين ووقت لتلفت الانتباه
    وياليت صوتك هذا كنا نسمعه وأنت في مقتبل عمرك عندما كنت مشغولا بترهات الدنيا، أما اليوم فياليتك توظفه فيما يدعم المنطقة وينميها لا ما يهدمه ويعود بها للوراء أو اسكت فنظراءك معتكفون بالحرم يدورون الأجر والثواب ويستغفرون عما سلف وكان.

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  11. العدل بتاريخ

    إن من أكبر المفسدين من يدعو مرارا وتكرارا لمحوجهاز الهيئة.ولكن الجواب ما تراه لا ما تسمعه لأن هناك ربا عادلا وثقتنا بولاة أمرنا كبيرة في اسئتصال شافة الغطرسة التي تعيش حلمها أنت والنائحات المستأجرات

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  12. محب للوطن بقوه بتاريخ

    أحسنت الحديث ياصوت الموطن قول جرئ وصحيح وليس الكل يجيده وفقك الله

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  13. الغامدي بتاريخ

    هل تعلم انك شخص غير موثوق فيه
    وانا شخصين غاسل يدي منك ومن امثالك
    كل من رد عليك هنا نسيو كلمتك
    المشهورة) ( كل بيت فيه داعشي )
    باقي لك وجه تتكلم بعده وتنتقد الناس

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  14. م.حسين ابوداود بتاريخ

    يابختك ياقينان الدواعش والمتصخرين والفاسدين كلهم يهاجموك.لوماقلته صح واصلحه الامير او غيره كسبت رضا الله والامير والناس ماعدي المسدودةانوفهم ومعمية ابصارهم وشكرا للملك سلمان والمحمدين للسماح للمصلحيين من قول كلمة الحق والاصلاح يبداء من فوق والامير خالد مثل ياريت كل الامراء يقلدوه لصلحت البلاد

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  15. فقدت الأمير الرجل بتاريخ

    من واقع خبرة
    ظل يخيم على كل محتاج لظل ، كريم نفس وأخلاق ، يهتم لأمر الضعيف والمريض لدرجة تُخجل المسؤول . ذاك هو مشاري الأمير ، الحاكم ، المثقف ، ذو القلب الكبير .
    لايمكنك ياقينان إستخدام قلمك لتقييم كيان كامل بأثر قضية شخصية. من خبرة عمل وأقولها لله وللوطن لم أصادف مرحلة تنظيمية في عمل الحاكم الإداري مثلما رأيت في الباحة. وليس سراً أن تقييم الكثيرين يعتمد على مايتحقق من مصالحهم أو يتعارض. وليست الباحة موصومة بذلك لوحدها ، لكنها وبالتأكيد محظية بأمير ، حاكم ، مهتم يحمل في نفسه كل رقي يتطلع إليه كثيرون ولن يستطيعوه.

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  16. ال حليسه بتاريخ

    في الجبهة :
    انا شاهد على كلام الاستاذ قينان
    وانا احد ضحايا فساد تلك الجهه
    ولدي مايثب فسادهم
    ومن يدعى نزاهتهم اقله : ( رح ذاكر دروسك ونام )

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