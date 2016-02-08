هذا هو (لوبي الفساد) في الباحة : عشاق (مشاري) أكثر من شعر رأسه !!

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احسنت والمشكلة ان هؤلا من صغار الموظفين.
والعتب على المسؤل
الاستاذ عبدالله مكني .
هؤلاء صغار الموظفين ؟؟
المشكلة حقيقة انك كاتب ومثقف , وتريد ان تقنع القارئ انهم صغار الموظفين , من لا يملك السلطة يا استاذ مكني لا يستطيع الافساد بهذا الحجم . لو أن اقلام الباحة ورجال الصحافة والاعلام حملوا الامانة كما ينبغى وكتبوا الواقع وصدقوا وصدحوا بالحق لتطورت المنطقة . ولكن … ؟؟؟
قل الحق او اصمت
اعرف ان الأستاذ عبدالله مكني صاحب قلم حر وسيال ولا يخاف ولكن يمكن له مقصد اخر خاصة بعد توقيفه عن الكتابة ..
قينان يمثل أهل الباحه جميعا في فضح الفساد واهله سواءاً في الإمارة او جامعة الباحه.
آن الأوان أن تنظف المناصب من المفسدين
هل من وقفه حازمة وقرارات جاده؟
نحن نصبغ الجدار من الأسفل إلى الأعلى
اه ياقينان ذكرت الحقيقه التي غيبت سنوات
وخاصه الحقوق الخاصه التي تكثر فيها الاجتهادات الفرديه ..
وقسم خدمات المنطقه بجميع فروعه التنمويه والشؤون المحليه . فهذه الاقسام تعتبر حكومه داخل حكومه لوحدها
تحياااتي لك من كاتب جرئ ذكر ماعجز عنه الاخرين
لك حب اهلك وربعك استاذ قينان فانت وضعت يدك على جراح اهل الباحة فالتعليم العام يئن وقد تقبلنا العزاء فيه من ذو تولي ابن قريتك زمامه اما الجامعي فانا لا اعلم ان هناك جامة بالباحة انا الذي اعلمه انا هناك قصور افراح مؤجرة فهل هذه جامعة ولعل المخايش اخوان يعلمون ذلك جيداً استاذ قينان انا اجزم بان مقال السرورية السابق قد احدث يقضه لدى المسوول بان الفساد استشراء وعلناً عموماً انا اتفق مع مدير الثانوي الذي دعاك لسماع المعلمين والمعلمات ولكن على طريقتي وهو اقامة حفل يليق بشخصك فانت ملك القلم لديك انتماء لدينك ومليكك ووطنك لك جل تقدير وحب اهالي منطقة الباحة
ستعلم غدا اذا ظهرت الحقيقة ما يجعلك تتبراء من قينان وامثاله
المحكمه وهي منصة العدل تعاني من فساد وتعزيز موضفي المحكمه للرجال الطغاه المعتدين على نسائهم وتجاهل حقوقهم ومتطلباتهم الطبيعيه
بيض الله وجهك والله يعطيك الف عافيه وفعلا كلام واقعي وصريح ومثل ما قلت ليس الكل يقدرون الوصول لأمير المنطقة ونفس ما صار معك ساير معي ولحق بي الضرر والله المستعان
عدم توفيق في استهلال المقال !
تتهم الأمير بالضعف وأن من أبناء عمومته من هو أكفأ منه في سد مكانه ثم تكثر في ثنايا المقال من “سمو الأمير” ما تجتمعان !
مادة طيبة قُدّمت في طبقٍ مكسور!
كثرت اتهامات قينان!!
اما يثبتها فيدان اصحابها اويدان هو ان لم تثبت
كفى اشغال اشغال الناس بما لا يهم
أنت أصبحت تهذي بما لاتدري
كل يوم تطالعنا بفن جديد
بالأمس تنادي بخروج المرأة
واليوم تتكلم عن الفساد
وغدا ….
ولكن يبدو أنك دخلت في المرحلة الكلبية من عمرك وأصبحت تنبح في كل حين ووقت لتلفت الانتباه
وياليت صوتك هذا كنا نسمعه وأنت في مقتبل عمرك عندما كنت مشغولا بترهات الدنيا، أما اليوم فياليتك توظفه فيما يدعم المنطقة وينميها لا ما يهدمه ويعود بها للوراء أو اسكت فنظراءك معتكفون بالحرم يدورون الأجر والثواب ويستغفرون عما سلف وكان.
إن من أكبر المفسدين من يدعو مرارا وتكرارا لمحوجهاز الهيئة.ولكن الجواب ما تراه لا ما تسمعه لأن هناك ربا عادلا وثقتنا بولاة أمرنا كبيرة في اسئتصال شافة الغطرسة التي تعيش حلمها أنت والنائحات المستأجرات
أحسنت الحديث ياصوت الموطن قول جرئ وصحيح وليس الكل يجيده وفقك الله
هل تعلم انك شخص غير موثوق فيه
وانا شخصين غاسل يدي منك ومن امثالك
كل من رد عليك هنا نسيو كلمتك
المشهورة) ( كل بيت فيه داعشي )
باقي لك وجه تتكلم بعده وتنتقد الناس
يابختك ياقينان الدواعش والمتصخرين والفاسدين كلهم يهاجموك.لوماقلته صح واصلحه الامير او غيره كسبت رضا الله والامير والناس ماعدي المسدودةانوفهم ومعمية ابصارهم وشكرا للملك سلمان والمحمدين للسماح للمصلحيين من قول كلمة الحق والاصلاح يبداء من فوق والامير خالد مثل ياريت كل الامراء يقلدوه لصلحت البلاد
من واقع خبرة
ظل يخيم على كل محتاج لظل ، كريم نفس وأخلاق ، يهتم لأمر الضعيف والمريض لدرجة تُخجل المسؤول . ذاك هو مشاري الأمير ، الحاكم ، المثقف ، ذو القلب الكبير .
لايمكنك ياقينان إستخدام قلمك لتقييم كيان كامل بأثر قضية شخصية. من خبرة عمل وأقولها لله وللوطن لم أصادف مرحلة تنظيمية في عمل الحاكم الإداري مثلما رأيت في الباحة. وليس سراً أن تقييم الكثيرين يعتمد على مايتحقق من مصالحهم أو يتعارض. وليست الباحة موصومة بذلك لوحدها ، لكنها وبالتأكيد محظية بأمير ، حاكم ، مهتم يحمل في نفسه كل رقي يتطلع إليه كثيرون ولن يستطيعوه.
في الجبهة :
انا شاهد على كلام الاستاذ قينان
وانا احد ضحايا فساد تلك الجهه
ولدي مايثب فسادهم
ومن يدعى نزاهتهم اقله : ( رح ذاكر دروسك ونام )