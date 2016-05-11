22 ديسمبر 2016 مـ / موافق 23 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بن قويد : المحكمة الفيدرالية ألزمت إدارة السجن بالسماح لطبيب بمقابلة خالد الدوسري وإعداد تقرير عن حالته

بتاريخ شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات :-

كشف سعود متعب بن قويد محامي خالد الدوسري السجين في أمريكا عبر حسابه على تويتر أن المحكمة الفيدرالية أصدرت قرارها بإلزام إدارة السجن بالسماح لطبيب بمقابلة خالد والفحص الطبي وإعداد تقرير كامل عن حالته الصحية.

وأوضح بن قويد أن الطبيب وفريق الدفاع يستعدان خلال الأسبوع القادم لمقابلة خالد، والاطمئنان عليه، والجلوس معه أطول فترة ممكنة.

كما أشار إلى أن ذلك جاء بعد تقديم شكوى رسمية للمحكمة الفيدرالية بشأن منع إدارة السجن الطبيب من الدخول لمعالجة المعتقل خالد بالسجن.

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تعليق واحد

  1. ام انس بتاريخ

    بِسْم الله الرحمان الرحيم.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،اريد ان ادعوا جميع من يطّلع علي اخبار اخواننا المظلومين (وما أكثرهم) المسجونين داخل بلدانهم او خارجها ان يدعوا لهم ادعوا الله لهم والله قلوبنا تبكي دما ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل لو كان اوروبيا او أمريكيا لقامت الدنيا ولم تقعد ولاكن لأنهم عرب فمن يدافع عنهم أين كبار المسؤولين ياللأسف رحم الله عمرا رضي الله عنه الذي قال لو تعثرت بغلة في بغداد لخفت ان يسألني الله عنها …انه كان مدرك لكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته! فيا الله يا رب العالمين يا مغيث المستضعفين اغث اخواننا (خالد الدوسري خالد الراشد اخواننا في سوريا فلسطين العراق …..المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العااالمين(

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