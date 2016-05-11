أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»بن قويد : المحكمة الفيدرالية ألزمت إدارة السجن بالسماح لطبيب بمقابلة خالد الدوسري وإعداد تقرير عن حالته
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بِسْم الله الرحمان الرحيم.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،اريد ان ادعوا جميع من يطّلع علي اخبار اخواننا المظلومين (وما أكثرهم) المسجونين داخل بلدانهم او خارجها ان يدعوا لهم ادعوا الله لهم والله قلوبنا تبكي دما ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل لو كان اوروبيا او أمريكيا لقامت الدنيا ولم تقعد ولاكن لأنهم عرب فمن يدافع عنهم أين كبار المسؤولين ياللأسف رحم الله عمرا رضي الله عنه الذي قال لو تعثرت بغلة في بغداد لخفت ان يسألني الله عنها …انه كان مدرك لكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته! فيا الله يا رب العالمين يا مغيث المستضعفين اغث اخواننا (خالد الدوسري خالد الراشد اخواننا في سوريا فلسطين العراق …..المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العااالمين(