17 أغسطس 2017 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»‏كيف قابل أهل الحجاز جرائم العثمانيين الأتراك؟
﻿

‏كيف قابل أهل الحجاز جرائم العثمانيين الأتراك؟

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

‏كان للاستعمار العثماني للحجاز أثره الكبير على الشعب ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً .. وذلك لطول مدة الاستعمار والتي تجاوزت ال٨٠٠ عام.

‏فمن ناحية الكلمات تأثر أهل الحجاز بعدة ألفاظ لها أصل تركي .. حيث أن كثيراً من الجيل القديم يقول (بلكن) بدلاً من كلمة ممكن أو محتمل .. وأصلها بالتركي هو (بلكي)، كما أنهم اخذوا كلمة (بقسماط) والتي تعني الخبز الجاف .. وايضا كلمة (درابزين) والتي تعني متكأ السلالم والأدراج و كلمة (دوغري) والتي تعني خطاً مستقيماً فيقول الناس في الحجاز: خليك (دوغري) يحتار عدوك فيك .. ويقولون عن الرجل الواضح عديم الكذب واللف والدوران أنه (رجل دوغري).

‏تأثر أهل المدينة المنورة كان أكثر من باقي المدن بحكم التواجد التركي الأكثر كثافة بالمدينة .. فتأثروا ببعض الأكلات المشهورة مثل (البوريك) وهو رقائق خبز محشوة لحماً او جبناً تحمر في الفرن، ومثل الشوربة المسمّاة ب (الشَكَمبة).. وهي عبارة عن حساء مكون من كرش الغنم ولحمه وليمون ودقيق … وكلمة شكمبة بالتركي تعني (كرشة) ..

‏لم يكن التواجد التركي المكثف في المدينة المنورة هو سبب هذا التأثر وحسب، بل كان هناك حادثة مؤلمة .. بل وجريمة عثمانية حدثت بحق أهالي المدينة ساهمت في هذا التأثر .. وتعرف الواقعة باسم (سفر برلك) وهو ما يعني الترحيل الجماعي.

‏فقبل مئة عام وأثناء تعرض الحكم العثماني في المدينة المنورة للحصار من قبل الأشراف وفي ظل اندلاع الحرب العالمية الاولى واحساس العثمانيين بالخطر والهزيمة .. قام ممثل حكومة العثمانيين بالمدينة آنذاك العسكري فخري باشا بأغبى خطة عسكرية على الإطلاق .. فبدل الاستسلام وحفظ الارواح والدماء قرر تهجير أهالي المدينة جميعاً كبيرهم وصغيرهم بالقوة والقسر .. الى الاردن والشام وتركيا .. في حادثة أودت بأرواح الكثيرين وتركت المدينة خالية من سكانها إلا من عدد قليل كان يأكل أعلاف الحيوانات ومخلفاتها لما أصاب البلاد من جوع وحصار …

‏قبل أن يعود بعضهم بعد سنتين لدياره خاليا من المال والديار ويفضل الاغلبية البقاء حيث استقرت بهم الأرض في الشام وتركيا..

‏فكان أن عاد هؤلاء الذين عادوا للمدينة بعادات والفاظ أتوا بها من هناك ..

‏وان كان الأتراك قد رحلوا من الحجاز بهذه الذكرى المؤلمة فإن أهالي الحجاز ما زالوا يذكرونهم في أغانيهم التراثية بشكل لائق فيقول محمد علي سندي في أغنية رباه وهي من مقام الحجاز على إيقاع الدانة المكيّ:

‏أبيض من الاتراك صادفته في طلعة القمر

‏نادر* صلاة العيد بيسئل عن طريق (البخشتي)

‏فقلتله (بيرم) حبيبي نختلي خلف الشجر

‏ويقول أيضاً في اغنية الرودمان الشهيرة:

‏ألا هيّا معي ..

‏زر محبّك واغنم

‏ألا في وسط بستان

‏وسطه (تختبوش)*

‏يا سيدي

‏ألا واجعل على

‏خدك المذهب نقوش

‏*نادر: اسم فاعل مشتق من (ندَرَ يندُر) بمعنى خارج .. وهنا معناها خارج من المنزل.

‏*تختبوش: السرير والمستقرّ بالتركي.

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

تعليقان

  1. عمر بتاريخ

    يرجي النظر في استخدام الكلمات لم يكن استعمار كانت تعد احدي الخلافات الاسلامية

    رد
  2. الخماش العدواني - الطائف بتاريخ

    أفتخر بالقائد الفذ / عثمان المضايفي العدواني الذي دافع باستبسال وشجاعة وفدائية لطرد المحتل العثماني الوضيع خارج أرض الحجاز وطردهم من الطائف، حتى أن المذكرات التاريخية والصحف شبهت شخصيته بعمر المختار حتى استشهاده – رحمهما الله جميعا -، ولا يجب أن ننسى التضحيات العظيمة والبطولات التي سطرتها القبائل العربية الأصيلة كالبقوم وعتيبة وحرب وسبيع وقريش وزهران وغمد وقبائل الجنوب, كلها جميعا لها الفضل بعد الله في طرد وإذلال الترك وتمريغ أنوفهم بالتراب, والسموحة في حال نسيت ذكر أحد القبائل.
    نفتخر بأمجاد وبطولات المؤسس الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ومن كانوا معه في تأسيس وتوحيد الكيان السعودي والمملكة العربية السعودية وطرد الاحتلال العثماني الغادر الغاشم.
    الاحتفال بالذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى وبالتاريخ وبأمجاده هو أمر لابد أن ننشئ الأجيال عليه, مثله مثل الاحتفال بمناسبة العيد الوطني العزيز على قلب كل مواطن.
    الحمد لله وإلى اليوم لا ننطق بأي كلمة أصلها تركي أو أعجمي على الإطلاق, الفصاحة والبداوة والهوية شرف لنا نتمسك به، ونتمسك بالانتماء الوطني.
    حفظ الله سلمان الحزم وإبنه الشاب الطموح محمد بن سلمان وأرض المملكة الطيبة المعطاءة, رغم كيد الكائدين وتربص المتربصين.

    رد

إضافة تعليق