‏كيف قابل أهل الحجاز جرائم العثمانيين الأتراك؟

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حدث في العصور الجاهلية قبل الإسلام العديد من الوقائع والحوادث فمنها ما ينسخ في الذاكرة ويبقى نظراً لعظيم
يرجي النظر في استخدام الكلمات لم يكن استعمار كانت تعد احدي الخلافات الاسلامية
أفتخر بالقائد الفذ / عثمان المضايفي العدواني الذي دافع باستبسال وشجاعة وفدائية لطرد المحتل العثماني الوضيع خارج أرض الحجاز وطردهم من الطائف، حتى أن المذكرات التاريخية والصحف شبهت شخصيته بعمر المختار حتى استشهاده – رحمهما الله جميعا -، ولا يجب أن ننسى التضحيات العظيمة والبطولات التي سطرتها القبائل العربية الأصيلة كالبقوم وعتيبة وحرب وسبيع وقريش وزهران وغمد وقبائل الجنوب, كلها جميعا لها الفضل بعد الله في طرد وإذلال الترك وتمريغ أنوفهم بالتراب, والسموحة في حال نسيت ذكر أحد القبائل.
نفتخر بأمجاد وبطولات المؤسس الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ومن كانوا معه في تأسيس وتوحيد الكيان السعودي والمملكة العربية السعودية وطرد الاحتلال العثماني الغادر الغاشم.
الاحتفال بالذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى وبالتاريخ وبأمجاده هو أمر لابد أن ننشئ الأجيال عليه, مثله مثل الاحتفال بمناسبة العيد الوطني العزيز على قلب كل مواطن.
الحمد لله وإلى اليوم لا ننطق بأي كلمة أصلها تركي أو أعجمي على الإطلاق, الفصاحة والبداوة والهوية شرف لنا نتمسك به، ونتمسك بالانتماء الوطني.
حفظ الله سلمان الحزم وإبنه الشاب الطموح محمد بن سلمان وأرض المملكة الطيبة المعطاءة, رغم كيد الكائدين وتربص المتربصين.